Роскошный российский внедорожник представлен официально: подробности и цена
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Фото: Aurus
Габаритная длина Aurus Komendant составляет 5 380 мм, ширина – 2 004 мм, высота – 1 820 мм, а колесная база – 3 100 мм. По размерам он близок к Rolls-Royce Cullinan и Cadillac Escalade. Стандартные колеса – 20-дюймовые. Дорожный просвет – 230 мм, но благодаря пневпомодвеске, его можно изменять от 215 мм до 260 мм.
Салон внедорожника практически идентичен седану Senat: торпедо, шкалы приборов и селектор КПП такие же. В отделке по-прежнему используется натуральная кожа и деревянный шпон. Komendant получил двухрядный салон по схеме 2+3 или 2+2. Во втором случае кресла второго ряда имеют электропривод и выдвижные столики.
Под капотом находится уже знакомая гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового мотора V8 с двумя турбокомпрессорами, 9-диапазонного «автомата» КАТЕ со встроенным электродвигателем и небольшого тягового аккумулятора емкостью 16 А-ч. Суммарная отдача достигает 598 л.с. Привод – полный, с цепью в раздатке и электронноуправляемой электромагнитной муфтой, отвечающей за подключение передней оси.
Серийная сборка Aurus Komendant стартует в Елабуге в начале 2023 года. Базовый внедорожник будет стоить 33,7 млн рублей. Как уточняет «Авторевю», за седан Aurus Senat сейчас просят не меньше 36,6 млн рублей, а средний чек достигает 38,3 млн рублей.
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В свете актуальной ситуации есть смысл внимательнее присмотреться к новинкам индийского автопрома, ведь кто его знает, возможно, не сегодня-завтра тамошние машины появятся в наших салонах. Читать далее
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29.09.2022, 17:52
Дизельный кошмар Volkswagen продолжается: подан новый коллективный иск
Печальная история началась в 2015 году, когда выяснилось, что Volkswagen устанавливал на свои дизельные автомобили обманное ПО, занижающее уровень выбросов в атмосферу во время экологических тестов. Скандал получил название «дизельгейт» и стоил немецкому концерну больше 30 млрд евро.Читать далее
-
29.09.2022, 17:08
Полиция и морская пехота два дня искали на яхте российского олигарха важные документы
Арестованная в Германии суперяхта Dilbar стоимостью 600 млн евро, принадлежащая предположительно миллиардеру Алишеру Усманову, подверглась рейду со стороны немецкой полиции при поддержке сил морской пехоты.Читать далее
-
29.09.2022, 14:24
Porsche провел крупнейшее в Европе IPO: планирует продать 911 млн акций (очень символично)
Немецкий автопроизводитель Porsche стал публичной компанией, акции которой начали продавать на Франкфуртской бирже. Ее рыночная стоимость составила 78 млрд евро, но уже в начале торгов выросла до 84 млрд евро.Читать далее
-
29.09.2022, 13:40
Власти пересчитали все автомобили, застрявшие в пробке на границе с Грузией (их очень много)
На российско-грузинской границе наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Тысячи автомобилей скопились в пробке на выезде из нашей страны. В ней застряли и бегущие от мобилизации, и местные жители, и большегрузы.Читать далее
-
29.09.2022, 12:35
Ураган Иэн ударил по Флориде: акулы на улицах и затопленные суперкары (видео)
Пока мы спали на США обрушился мощный ураган Иэн, который перед эти уже успел принести разрушения странам Карибского моря. Власти Флориды эвакуировали 2,5 млн человек, но некоторые все же остались и вели прямую трансляцию из самого эпицентра.Читать далее
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