Роскошный российский внедорожник представлен официально: подробности и цена

Первый прототип внедорожника главе Минпромторга Денису Мантурову показывали еще в 2019 году. С тех пор автомобили в плотном камуфляже неоднократно попадали в объективы фотошпионов, в том числе и за границей во время дорожных тестов. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на партию из 150 машин выдали в конце 2021 года. Премьеру несколько раз переносили, но, наконец, все покровы сняты.

Габаритная длина Aurus Komendant составляет 5 380 мм, ширина – 2 004 мм, высота – 1 820 мм, а колесная база – 3 100 мм. По размерам он близок к Rolls-Royce Cullinan и Cadillac Escalade. Стандартные колеса – 20-дюймовые. Дорожный просвет – 230 мм, но благодаря пневпомодвеске, его можно изменять от 215 мм до 260 мм.

Фото: Aurus

Салон внедорожника практически идентичен седану Senat: торпедо, шкалы приборов и селектор КПП такие же. В отделке по-прежнему используется натуральная кожа и деревянный шпон. Komendant получил двухрядный салон по схеме 2+3 или 2+2. Во втором случае кресла второго ряда имеют электропривод и выдвижные столики.

Фото: Aurus

Под капотом находится уже знакомая гибридная силовая установка, состоящая из 4,4-литрового мотора V8 с двумя турбокомпрессорами, 9-диапазонного «автомата» КАТЕ со встроенным электродвигателем и небольшого тягового аккумулятора емкостью 16 А-ч. Суммарная отдача достигает 598 л.с. Привод – полный, с цепью в раздатке и электронноуправляемой электромагнитной муфтой, отвечающей за подключение передней оси.

Фото: Aurus

Серийная сборка Aurus Komendant стартует в Елабуге в начале 2023 года. Базовый внедорожник будет стоить 33,7 млн рублей. Как уточняет «Авторевю», за седан Aurus Senat сейчас просят не меньше 36,6 млн рублей, а средний чек достигает 38,3 млн рублей.

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