Роскошный «водный лимузин» спущен на воду – в Дубае показали первую в мире летающую лодку (Фото)
Концепция лодки, работающей на водородном топливе, не нова. Несколько лет назад была представлена модель гоночной лодки, созданной студентами-инженерами Технологического университета Делфта в Нидерландах, в этом году была появилась французская модель больше похожая на шаттл.
Французский яхтсмен Ален Тебо, основатель швейцарской компании TheJet ZeroEmission подписал соглашение с Zenith Marine Services из ОАЭ. В этой стране будет производиться The Jet – первая летающая экологичная лодка, работающая на водородном двигателе.
Сообщается, что The Jet сможет бесшумно летать над водой с максимальной скоростью 74 км/час. Лодка будет оснащена двумя топливными элементами и кондиционером, а также другими экологически чистыми технологиями, направленными на сокращение выбросов углерода.
Прототип будущей летающей лодки уже представили. Она может плавать без шума, волн и выбросов и летать на высоте 80 см над поверхностью воды. Серийное производство этой лодки начнется в Дубае в 2023 году.
На летающем судне смогут разместиться до восьми пассажиров. Запуск в Дубае этой роскошной летающей лодки для богатых, работающей на чистой энергии, несомненно, станет одним из самых гламурных событий следующего года.
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