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10 октября 2019, 08:28

Роскошный вседорожник Mercedes-Maybach попался почти без камуфляжа

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Фото: motor1
Новый кроссовер Mercedes-Maybach GLS близок к выходу на рынок. В объективы фотошпионов попался экземпляр, практически лишенный камуфляжа. Можно предположить, что новинку представят в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Роскошный вседорожник Mercedes Maybach попался почти без камуфляжа

Фото: motor1

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Серийный кроссовер Mercedes-Maybach GLS построят на базе концепта Vision Ultimate Luxury, представленного весной 2018 года на автосалоне в Пекине. Первоначально ожидалось, что премьера серийной версии также пройдет на одной из китайских автомобильных выставок. Ведь именно рынок Поднебесной считается одним из приоритетных для модели. Но сейчас журналисты motor1 предположили, что роскошный кроссовер может дебютировать через месяц на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Тем более, что сборку автомобиля планируют наладить на американском заводе Daimler в Таскалусе (Алабама, США).

Запечатленный фотошпионами автомобиль выглядит практически готовым к серийному производству. Камуфляжная пленка скрывает только воздухозаборники в переднем бампере да логотип марки на радиаторной решетке. Кроссовер лишился ярких и агрессивных элементов дизайна, которые мы видели у прототипа. Фары стали крупнее и обрели более сглаженные черты, решетка радиатора избавилась от перегиба в верней части, вернулись классические дверные ручки. Серийный кроссовер Maybach во многом оказался похож на новый Mercedes-Benz GLS.

В салон фотографам заглянуть не удалось. Ожидается, что автомобиль получит 4-местную компоновку. Задние сидения оснастят функциями вентиляции и массажа. В отделке будут использованы самые роскошные материалы. В числе опций предложат подстаканники с терморегуляцией, складные столики, большие экраны для пассажиров второго ряда, аудиосистему Burmester. В моторную гамму войдет 4-литровый твин-турбо V8 мощностью до 490 л.с., гибридная установка на его основе, а также 6-литровый V12.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Роскошный вседорожник Mercedes-Maybach попался почти без камуфляжа
{{material_123163}}Серийный кроссовер Mercedes-Maybach GLS построят на базе концепта Vision Ultimate Luxury, представленного весной 2018 года на автосалоне в Пекине. Первоначально ожидалось, что премьера серийной версии также пройдет на одной из китайских автомобильных выставок. Ведь именно рынок Поднебесной считается одним из приоритетных для модели. Но сейчас журналисты motor1 предположили, что роскошный кроссовер может дебютировать через месяц на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Тем более, что сборку автомобиля планируют наладить на американском заводе Daimler в Таскалусе (Алабама, США).Запечатленный фотошпионами автомобиль выглядит практически готовым к серийному производству. Камуфляжная пленка скрывает только воздухозаборники в переднем бампере да логотип марки на радиаторной решетке. Кроссовер лишился ярких и агрессивных элементов дизайна, которые мы видели у прототипа. Фары стали крупнее и обрели более сглаженные черты, решетка радиатора избавилась от перегиба в верней части, вернулись классические дверные ручки. Серийный кроссовер Maybach во многом оказался похож на новый Mercedes-Benz GLS.В салон фотографам заглянуть не удалось. Ожидается, что автомобиль получит 4-местную компоновку. Задние сидения оснастят функциями вентиляции и массажа. В отделке будут использованы самые роскошные материалы. В числе опций предложат подстаканники с терморегуляцией, складные столики, большие экраны для пассажиров второго ряда, аудиосистему Burmester. В моторную гамму войдет 4-литровый твин-турбо V8 мощностью до 490 л.с., гибридная установка на его основе, а также 6-литровый V12.
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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