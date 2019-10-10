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10 октября 2019, 08:28
Роскошный вседорожник Mercedes-Maybach попался почти без камуфляжа
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Фото: motor1
Новый кроссовер Mercedes-Maybach GLS близок к выходу на рынок. В объективы фотошпионов попался экземпляр, практически лишенный камуфляжа. Можно предположить, что новинку представят в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Фото: motor1
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Запечатленный фотошпионами автомобиль выглядит практически готовым к серийному производству. Камуфляжная пленка скрывает только воздухозаборники в переднем бампере да логотип марки на радиаторной решетке. Кроссовер лишился ярких и агрессивных элементов дизайна, которые мы видели у прототипа. Фары стали крупнее и обрели более сглаженные черты, решетка радиатора избавилась от перегиба в верней части, вернулись классические дверные ручки. Серийный кроссовер Maybach во многом оказался похож на новый Mercedes-Benz GLS.
В салон фотографам заглянуть не удалось. Ожидается, что автомобиль получит 4-местную компоновку. Задние сидения оснастят функциями вентиляции и массажа. В отделке будут использованы самые роскошные материалы. В числе опций предложат подстаканники с терморегуляцией, складные столики, большие экраны для пассажиров второго ряда, аудиосистему Burmester. В моторную гамму войдет 4-литровый твин-турбо V8 мощностью до 490 л.с., гибридная установка на его основе, а также 6-литровый V12.
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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