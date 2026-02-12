Как господдержка меняет рынок автокомпонентов: новые технологии и планы крупнейших российских производителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

12 февраля 2026, 15:59

Рославльский завод тормозных систем получит 2,5 млрд рублей на модернизацию производства

Рославльский завод тормозных систем получит 2,5 млрд рублей на модернизацию производства

Как господдержка меняет рынок автокомпонентов: новые технологии и планы крупнейших российских производителей

Рославльский завод тормозных систем получит 2,5 млрд рублей на модернизацию производства

Рославльский завод тормозных систем оказался в центре внимания благодаря масштабной модернизации на сумму 2,5 млрд рублей. Почему именно сейчас государство вкладывает в развитие этого предприятия, какие перемены ждут отрасль и что это значит для российских автогигантов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти изменения могут повлиять на весь рынок комплектующих.

Рославльский завод тормозных систем оказался в центре внимания благодаря масштабной модернизации на сумму 2,5 млрд рублей. Почему именно сейчас государство вкладывает в развитие этого предприятия, какие перемены ждут отрасль и что это значит для российских автогигантов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти изменения могут повлиять на весь рынок комплектующих.

Как сообщает Комтранс, Рославльский завод тормозных систем, один из лидеров среди отечественных производителей комплектующих для грузового транспорта и автобусов, выходит на новый этап развития. Благодаря государственной поддержке в размере 2,5 млрд рублей предприятие не только обновляет производственные мощности, но и делает ставку на освоение современных технологий. В 2024 году завод получил льготный займ от Фонда развития промышленности, а также федеральную субсидию, что позволило провести масштабную реконструкцию основных цехов и полностью заменить кровлю на площади около 20 тысяч квадратных метров.

Сегодня на предприятии активно ведутся работы по расширению ассортимента выпускаемой продукции. Особое внимание уделяется внедрению интеллектуальных тормозных систем, которые в ближайшие годы могут стать стандартом для российских грузовиков и автобусов. По словам губернатора Василия Анохина, освоение новых технологий позволит не только повысить качество продукции, но и укрепить позиции завода на внутреннем рынке автокомпонентов.

Продукция Рославльского завода широко используется на сборочных линиях таких автогигантов, как «КАМАЗ», «УРАЛ», «ГАЗ» и других крупных производителей. Это подтверждает стратегическую важность предприятия для всей российской автомобильной промышленности. В условиях, когда рынок автокомпонентов переживает серьезные перемены, модернизация завода становится ключевым фактором для обеспечения стабильности поставок и повышения конкурентоспособности отечественных автомобилей.

Интересно, что параллельно с обновлением производственных линий руководство завода делает ставку на расширение номенклатуры продукции. В ближайших планах - запуск новых видов пневматической тормозной аппаратуры, а также освоение технологий, которые ранее были доступны только зарубежным компаниям. Такой подход позволяет не только снизить зависимость от импорта, но и создать дополнительные рабочие места в регионе.

На фоне этих изменений эксперты отмечают, что государственная поддержка предприятий автокомпонентов становится все более актуальной. Особенно это заметно на примере Рославльского завода, который за счет инвестиций не только обновляет оборудование, но и внедряет инновационные решения. По мнению специалистов, именно такие шаги способны обеспечить устойчивое развитие отрасли в условиях внешних ограничений и растущей конкуренции.

Если Вы не знали, Рославльский завод тормозных систем - крупнейший российский производитель пневматической тормозной аппаратуры для грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и прицепной техники. Продукция предприятия востребована не только на внутреннем рынке, но и за его пределами. Завод активно сотрудничает с ведущими автоконцернами страны, обеспечивая их современными и надежными комплектующими. Благодаря постоянному обновлению технологий и расширению ассортимента, предприятие сохраняет лидирующие позиции в отрасли уже много лет.

К слову, в последние годы российский рынок автокомпонентов переживает заметные изменения. Например, как показал недавний анализ, количество дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям в стране также претерпевает динамику - подробнее об этом можно узнать в материале о развитии дилерских сетей LCV в России. Это наглядно демонстрирует, что поддержка и развитие отечественных производителей комплектующих становится одной из ключевых задач для всего автомобильного сектора.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Ульяновск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться