Зимние и гибридные дворники — что выберешь ты? - Новинки для всех типов крепежей

Rospart представил более 60 новых моделей щеток стеклоочистителя для разных авто

Rospart расширил линейку щеток стеклоочистителя. В каталоге появились десятки новых моделей. Ассортимент охватывает все популярные типы крепежей. Подробности о новинках и их особенностях - в нашем материале.

Компания Rospart объявила о масштабном пополнении ассортимента щеток стеклоочистителя. Теперь в каталоге бренда можно найти более 60 новых позиций, охватывающих практически все современные форматы и типы крепежей. Это событие не осталось незамеченным среди автолюбителей, ведь выбор подходящих дворников - задача не из простых.

В обновленной линейке представлены как классические каркасные щетки, так и гибридные, а также популярные сегодня бескаркасные модели (флэт). Для тех, кто не боится зимних дорог, появились специализированные зимние варианты, рассчитанные на суровые условия эксплуатации. Длина одиночных щеток варьируется от 350 до 700 мм, а для владельцев автомобилей с раздельными стеклоочистителями доступны комплекты с размерами 600+450, 650+500 и 650+450 мм.

Особое внимание стоит уделить универсальности новых моделей. Многие из них, включая задние щетки, комплектуются набором из 11 адаптеров. Это решение позволяет использовать их практически с любым типом крепления - от привычного крючка и Push Button до Side Pin и даже редких, эксклюзивных систем, встречающихся у отдельных автопроизводителей. Такой подход заметно упрощает подбор и замену щеток, особенно для владельцев редких или новых автомобилей.

По информации пресс-службы Rospart, ресурс новых изделий достигает впечатляющих 1,5 миллиона циклов очистки. Это значит, что щетки способны прослужить не один сезон даже при интенсивной эксплуатации. Для российского климата, где перепады температур и осадки - обычное дело, такой запас прочности выглядит весьма убедительно.

Стоит отметить, что расширение ассортимента - не просто маркетинговый ход. На рынке давно ощущается нехватка качественных и универсальных щеток, которые бы подходили к разным моделям автомобилей. Rospart явно делает ставку на удобство и надежность, предлагая решения для самых разных потребностей. В условиях, когда многие зарубежные бренды покинули российский рынок, подобные инициативы отечественных производителей выглядят особенно актуально.

В целом, появление новых моделей щеток стеклоочистителя от Rospart - это не только расширение выбора для автомобилистов, но и шаг к повышению безопасности на дорогах. Ведь чистое лобовое стекло - залог хорошей видимости и уверенности за рулем. Остается только выбрать подходящий вариант из обновленного каталога и проверить его в деле.