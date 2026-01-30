Какие автомобили получили совместимость с новыми деталями тормозной системы от Роспарт и что это значит для владельцев

30 января 2026, 14:53
Роспарт расширил линейку: новые тормозные колодки и датчики для популярных авто
Вышло исследование: российский производитель представил обновленный ассортимент тормозных колодок и датчиков износа для европейских, японских, китайских и корейских машин. Какие марки теперь под защитой, и что это меняет для рынка - разбираемся, почему новинка важна именно сейчас.
Российские автомобилисты получили долгожданную новость: компания «Роспарт» представила расширенный ассортимент деталей для тормозных систем, что напрямую влияет на доступность и выбор комплектующих для самых востребованных марок. В условиях, когда рынок автозапчастей переживает серьезные перемены, появление новых позиций в каталоге отечественного производителя становится заметным событием для владельцев иномарок и отечественных машин.
В обновленном каталоге «Роспарт» теперь значатся 563 варианта тормозных колодок и 104 датчика износа. Такой широкий выбор позволяет подобрать детали практически для любого автомобиля из числа популярных на российских дорогах. По информации пресс-службы компании, новые колодки подходят для европейских (312 артикулов), японских (132), китайских (35) и корейских (81) моделей. Это значит, что владельцы Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota, Hyundai, Kia, Geely, Haval и Lada могут рассчитывать на совместимость с продукцией российского бренда.
Особое внимание уделено и премиальному сегменту: в списке совместимых марок фигурируют Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo, Zeekr, Voyah, Lixiang, а также автомобили, входящие в концерн Volkswagen Group. Такой охват говорит о стремлении «Роспарт» занять прочные позиции не только в массовом, но и в более требовательном сегменте рынка.
Датчики износа тормозных колодок также получили расширение ассортимента. Теперь в каталоге представлены решения для BMW (32 позиции), автомобилей Volkswagen Group (25), Land Rover (14), Ford (9), а также для Jaguar, Porsche, Mini, Mercedes-Benz и Iveco. Это особенно актуально для тех, кто привык к своевременной диагностике и не готов рисковать безопасностью из-за отсутствия нужных комплектующих.
Как отмечают в компании, все изделия производятся в строгом соответствии с оригинальными спецификациями. Такой подход позволяет не только сохранить гарантию на автомобиль, но и быть уверенным в качестве и надежности установленных деталей. В условиях, когда поставки оригинальных запчастей из-за рубежа могут быть затруднены, наличие альтернативы отечественного производства становится настоящим спасением для многих автовладельцев.
Появление новых позиций в каталоге «Роспарт» - это ответ на растущий спрос и вызовы времени. Российский рынок автозапчастей нуждается в стабильных поставках и качественных решениях, особенно для популярных и премиальных марок. Теперь у владельцев таких автомобилей есть возможность выбирать между оригиналом и качественной альтернативой, не опасаясь за безопасность и ресурс тормозной системы.
Как сообщает пресс-служба компании, новые детали уже доступны для заказа через официальных партнеров и дилеров. Это значит, что ждать поставок из-за границы больше не обязательно - нужные комплектующие можно приобрести в России, что существенно экономит время и снижает риски простоев.
