43 новых пыльника и 72 подкрылка: какие автомобили получили свежие детали от Роспарт

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 13:11

Роспарт расширяет ассортимент: новые кузовные детали для популярных марок

Роспарт расширяет ассортимент: новые кузовные детали для популярных марок

43 новых пыльника и 72 подкрылка: какие автомобили получили свежие детали от Роспарт

Роспарт расширяет ассортимент: новые кузовные детали для популярных марок

Компания «Роспарт» представила обширную линейку кузовных элементов для автомобилей разных брендов. В ассортименте - детали для Ford, Renault, Volkswagen Group, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Lada и Geely. Почему это важно для владельцев и что меняется на рынке - рассказываем в материале. Новые позиции уже доступны, но есть нюансы, которые стоит учесть.

Компания «Роспарт» представила обширную линейку кузовных элементов для автомобилей разных брендов. В ассортименте - детали для Ford, Renault, Volkswagen Group, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Lada и Geely. Почему это важно для владельцев и что меняется на рынке - рассказываем в материале. Новые позиции уже доступны, но есть нюансы, которые стоит учесть.

В условиях, когда доступность оригинальных автозапчастей становится все более острой проблемой для российских автовладельцев, появление новых предложений на рынке приобретает особое значение. Компания «Роспарт» объявила о запуске продаж крупной партии кузовных элементов, охватывающей широкий спектр популярных моделей. Это событие может заметно повлиять на ситуацию с ремонтом и обслуживанием автомобилей в стране.

В новой товарной группе «Роспарт» представлено 129 позиций. Наибольший интерес вызывают подкрылки - их сразу 72 артикула, предназначенных для Ford, Renault, Chevrolet, а также машин, входящих в Volkswagen Group. Кроме того, эти детали подходят для Hyundai, Kia, Nissan, Toyota и Lada, что делает ассортимент максимально универсальным для российского рынка.

Пыльники двигателя - еще одна важная категория, в которую вошли 43 новых позиции. Они рассчитаны на автомобили европейских, корейских, японских и китайских брендов, включая Geely. Это решение особенно актуально для владельцев машин, которые сталкиваются с трудностями при поиске подходящих комплектующих из-за ограниченного импорта или высоких цен на оригинальные детали.

Помимо этого, в ассортименте появились передние панели и бачки омывателя для моделей Volkswagen Group, а также бачки и кожухи радиатора для Hyundai и Kia. Для Renault теперь доступны новые решетки и пыльники бампера, а для Toyota - дополнительные пыльники. Такой подход позволяет закрыть сразу несколько болевых точек, с которыми сталкиваются сервисы и частные владельцы при ремонте кузова и подкапотного пространства.

Как сообщает «Движок», запуск новой линейки деталей может стать заметным подспорьем для рынка, где дефицит и рост цен на запчасти давно стали нормой. Особенно это касается владельцев иномарок, которые часто вынуждены искать альтернативные решения или ждать поставок неделями. Теперь часть проблем можно решить быстрее и дешевле, не жертвуя качеством.

Стоит отметить, что «Роспарт» делает ставку на расширение ассортимента именно в сегменте массовых моделей, что логично: спрос на такие детали стабильно высок, а конкуренция среди поставщиков пока не столь остра, как в премиум-сегменте. Впрочем, эксперты рынка отмечают, что даже при наличии новых позиций важно внимательно подходить к выбору - не все аналоги одинаково надежны, и стоит обращать внимание на репутацию производителя.

Появление новых кузовных элементов - не просто очередная новость о расширении ассортимента. Это сигнал о том, что рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, а владельцы автомобилей получают больше возможностей для обслуживания своих машин без лишних затрат и ожиданий. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего расширения линейки, если спрос подтвердит актуальность новинок.

Упомянутые марки: Ford, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Hyundai, KIA, Nissan, Toyota, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Рено, Шевроле, Фольксваген, Хендай, Киа, Ниссан, Тойота, Джили

Похожие материалы Форд, Рено, Шевроле, Фольксваген, Хендай, Киа, Ниссан, Тойота, Джили

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Пермь Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться