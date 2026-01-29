43 новых пыльника и 72 подкрылка: какие автомобили получили свежие детали от Роспарт

29 января 2026, 13:11
Роспарт расширяет ассортимент: новые кузовные детали для популярных марок
Компания «Роспарт» представила обширную линейку кузовных элементов для автомобилей разных брендов. В ассортименте - детали для Ford, Renault, Volkswagen Group, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Lada и Geely. Почему это важно для владельцев и что меняется на рынке - рассказываем в материале. Новые позиции уже доступны, но есть нюансы, которые стоит учесть.
В условиях, когда доступность оригинальных автозапчастей становится все более острой проблемой для российских автовладельцев, появление новых предложений на рынке приобретает особое значение. Компания «Роспарт» объявила о запуске продаж крупной партии кузовных элементов, охватывающей широкий спектр популярных моделей. Это событие может заметно повлиять на ситуацию с ремонтом и обслуживанием автомобилей в стране.
В новой товарной группе «Роспарт» представлено 129 позиций. Наибольший интерес вызывают подкрылки - их сразу 72 артикула, предназначенных для Ford, Renault, Chevrolet, а также машин, входящих в Volkswagen Group. Кроме того, эти детали подходят для Hyundai, Kia, Nissan, Toyota и Lada, что делает ассортимент максимально универсальным для российского рынка.
Пыльники двигателя - еще одна важная категория, в которую вошли 43 новых позиции. Они рассчитаны на автомобили европейских, корейских, японских и китайских брендов, включая Geely. Это решение особенно актуально для владельцев машин, которые сталкиваются с трудностями при поиске подходящих комплектующих из-за ограниченного импорта или высоких цен на оригинальные детали.
Помимо этого, в ассортименте появились передние панели и бачки омывателя для моделей Volkswagen Group, а также бачки и кожухи радиатора для Hyundai и Kia. Для Renault теперь доступны новые решетки и пыльники бампера, а для Toyota - дополнительные пыльники. Такой подход позволяет закрыть сразу несколько болевых точек, с которыми сталкиваются сервисы и частные владельцы при ремонте кузова и подкапотного пространства.
Как сообщает «Движок», запуск новой линейки деталей может стать заметным подспорьем для рынка, где дефицит и рост цен на запчасти давно стали нормой. Особенно это касается владельцев иномарок, которые часто вынуждены искать альтернативные решения или ждать поставок неделями. Теперь часть проблем можно решить быстрее и дешевле, не жертвуя качеством.
Стоит отметить, что «Роспарт» делает ставку на расширение ассортимента именно в сегменте массовых моделей, что логично: спрос на такие детали стабильно высок, а конкуренция среди поставщиков пока не столь остра, как в премиум-сегменте. Впрочем, эксперты рынка отмечают, что даже при наличии новых позиций важно внимательно подходить к выбору - не все аналоги одинаково надежны, и стоит обращать внимание на репутацию производителя.
Появление новых кузовных элементов - не просто очередная новость о расширении ассортимента. Это сигнал о том, что рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, а владельцы автомобилей получают больше возможностей для обслуживания своих машин без лишних затрат и ожиданий. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего расширения линейки, если спрос подтвердит актуальность новинок.
Форд, Рено, Шевроле, Фольксваген, Хендай, Киа, Ниссан, Тойота, Джили
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 20:00
Американская пара превратила школьный автобус в дом на колесах за 5 месяцев и 1,5 млн рублей
Супруги из Мичигана за пять месяцев и 1,5 млн рублей полностью преобразили старый американский школьный автобус в полноценный дом на колесах. Они освоили столярное дело с нуля и теперь исследуют США, не завися от гостиниц и расписаний.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
