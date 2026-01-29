43 новых пыльника и 72 подкрылка: какие автомобили получили свежие детали от Роспарт

Роспарт расширяет ассортимент: новые кузовные детали для популярных марок

Компания «Роспарт» представила обширную линейку кузовных элементов для автомобилей разных брендов. В ассортименте - детали для Ford, Renault, Volkswagen Group, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Lada и Geely. Почему это важно для владельцев и что меняется на рынке - рассказываем в материале. Новые позиции уже доступны, но есть нюансы, которые стоит учесть.

Компания «Роспарт» представила обширную линейку кузовных элементов для автомобилей разных брендов. В ассортименте - детали для Ford, Renault, Volkswagen Group, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Lada и Geely. Почему это важно для владельцев и что меняется на рынке - рассказываем в материале. Новые позиции уже доступны, но есть нюансы, которые стоит учесть.

В условиях, когда доступность оригинальных автозапчастей становится все более острой проблемой для российских автовладельцев, появление новых предложений на рынке приобретает особое значение. Компания «Роспарт» объявила о запуске продаж крупной партии кузовных элементов, охватывающей широкий спектр популярных моделей. Это событие может заметно повлиять на ситуацию с ремонтом и обслуживанием автомобилей в стране.

В новой товарной группе «Роспарт» представлено 129 позиций. Наибольший интерес вызывают подкрылки - их сразу 72 артикула, предназначенных для Ford, Renault, Chevrolet, а также машин, входящих в Volkswagen Group. Кроме того, эти детали подходят для Hyundai, Kia, Nissan, Toyota и Lada, что делает ассортимент максимально универсальным для российского рынка.

Пыльники двигателя - еще одна важная категория, в которую вошли 43 новых позиции. Они рассчитаны на автомобили европейских, корейских, японских и китайских брендов, включая Geely. Это решение особенно актуально для владельцев машин, которые сталкиваются с трудностями при поиске подходящих комплектующих из-за ограниченного импорта или высоких цен на оригинальные детали.

Помимо этого, в ассортименте появились передние панели и бачки омывателя для моделей Volkswagen Group, а также бачки и кожухи радиатора для Hyundai и Kia. Для Renault теперь доступны новые решетки и пыльники бампера, а для Toyota - дополнительные пыльники. Такой подход позволяет закрыть сразу несколько болевых точек, с которыми сталкиваются сервисы и частные владельцы при ремонте кузова и подкапотного пространства.

Как сообщает «Движок», запуск новой линейки деталей может стать заметным подспорьем для рынка, где дефицит и рост цен на запчасти давно стали нормой. Особенно это касается владельцев иномарок, которые часто вынуждены искать альтернативные решения или ждать поставок неделями. Теперь часть проблем можно решить быстрее и дешевле, не жертвуя качеством.

Стоит отметить, что «Роспарт» делает ставку на расширение ассортимента именно в сегменте массовых моделей, что логично: спрос на такие детали стабильно высок, а конкуренция среди поставщиков пока не столь остра, как в премиум-сегменте. Впрочем, эксперты рынка отмечают, что даже при наличии новых позиций важно внимательно подходить к выбору - не все аналоги одинаково надежны, и стоит обращать внимание на репутацию производителя.

Появление новых кузовных элементов - не просто очередная новость о расширении ассортимента. Это сигнал о том, что рынок постепенно адаптируется к новым реалиям, а владельцы автомобилей получают больше возможностей для обслуживания своих машин без лишних затрат и ожиданий. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего расширения линейки, если спрос подтвердит актуальность новинок.