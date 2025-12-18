Какие автомобили получили свежие детали — расширение ассортимента Роспарт удивляет

18 декабря 2025, 17:42
Роспарт выпустил 28 новых тормозных барабанов для популярных марок авто
Роспарт выпустил 28 новых тормозных барабанов для популярных марок авто
Роспарт представил свежую линейку тормозных барабанов. Новинки уже доступны для заказа. Поддержка охватила множество популярных брендов. Гарантия на детали впечатляет. Узнайте, какие авто попали в список.
Ассортимент компании «Роспарт» пополнился сразу 28 новыми тормозными барабанами, которые уже поступили в продажу. Как сообщает пресс-служба бренда, эти детали предназначены для широкого круга автомобилей, включая как зарубежные, так и отечественные модели.
В частности, 13 новых позиций подходят для машин Ford, Renault, Chevrolet, Peugeot, Citroen, а также для автомобилей, входящих в концерн Volkswagen Group. Еще восемь артикулов рассчитаны на владельцев Hyundai, Kia и Daewoo. Четыре варианта предназначены для Suzuki, Nissan и Toyota, а три - для Lada и ГАЗ.
Разработка новых тормозных барабанов велась в сотрудничестве с поставщиками оригинальных комплектующих. По информации пресс-службы, все детали соответствуют заводским стандартам и проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства.
Гарантийные обязательства на новые элементы тормозной системы составляют два года или 40 тысяч километров пробега, что подчеркивает уверенность производителя в надежности своей продукции.
Похожие материалы Форд, Рено, Шевроле, Пежо, Ситроен, Фольксваген, Хендай, Киа, Дэу, Сузуки, Ниссан, Тойота, GAZ
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 19:12
Редкие «Москвичи»: какие уникальные модели АЗЛК так и не увидели массового выпуска
Какие автомобили «Москвич» так и не попали на дороги? Эксперт поделился списком самых необычных и редких моделей АЗЛК. Некоторые из них могли изменить представление о советском автопроме. Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Форд, Рено, Шевроле, Пежо, Ситроен, Фольксваген, Хендай, Киа, Дэу, Сузуки, Ниссан, Тойота, GAZ
-
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
-
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
-
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
-
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
-
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
-
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
-
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 19:12
Редкие «Москвичи»: какие уникальные модели АЗЛК так и не увидели массового выпуска
Какие автомобили «Москвич» так и не попали на дороги? Эксперт поделился списком самых необычных и редких моделей АЗЛК. Некоторые из них могли изменить представление о советском автопроме. Подробности – в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве