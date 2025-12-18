Какие автомобили получили свежие детали — расширение ассортимента Роспарт удивляет

Роспарт выпустил 28 новых тормозных барабанов для популярных марок авто

Роспарт представил свежую линейку тормозных барабанов. Новинки уже доступны для заказа. Поддержка охватила множество популярных брендов. Гарантия на детали впечатляет. Узнайте, какие авто попали в список.

Роспарт представил свежую линейку тормозных барабанов. Новинки уже доступны для заказа. Поддержка охватила множество популярных брендов. Гарантия на детали впечатляет. Узнайте, какие авто попали в список.

Ассортимент компании «Роспарт» пополнился сразу 28 новыми тормозными барабанами, которые уже поступили в продажу. Как сообщает пресс-служба бренда, эти детали предназначены для широкого круга автомобилей, включая как зарубежные, так и отечественные модели.

В частности, 13 новых позиций подходят для машин Ford, Renault, Chevrolet, Peugeot, Citroen, а также для автомобилей, входящих в концерн Volkswagen Group. Еще восемь артикулов рассчитаны на владельцев Hyundai, Kia и Daewoo. Четыре варианта предназначены для Suzuki, Nissan и Toyota, а три - для Lada и ГАЗ.

Разработка новых тормозных барабанов велась в сотрудничестве с поставщиками оригинальных комплектующих. По информации пресс-службы, все детали соответствуют заводским стандартам и проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства.

Гарантийные обязательства на новые элементы тормозной системы составляют два года или 40 тысяч километров пробега, что подчеркивает уверенность производителя в надежности своей продукции.