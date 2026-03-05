Регистрация Lada Parus: что известно о новом товарном знаке АвтоВАЗа

5 марта 2026, 12:38
Роспатент скрыл владельца нового товарного знака Lada Parus - что это значит для рынка
АвтоВАЗ получил регистрацию товарного знака Lada Parus, но имя владельца осталось в секрете. Это решение может повлиять на появление новых моделей и защиту бренда. Какие последствия ждут рынок и почему скрыли данные - разбираемся подробно.
Регистрация нового товарного знака «Лада Парус» стала неожиданным событием для российского автомобильного рынка. Для многих автолюбителей это не просто очередная бумажная формальность — речь идет о защите будущих моделей и укреплении позиций бренда на фоне растущей конкуренции. Теперь АвтоВАЗ официально закрепил за собой право на использование названия «Парус», что может сыграть ключевую роль в обеспечении уникальности и узнаваемости продукции.
Как сообщает «Российская газета», заявка на регистрацию была подана еще год назад, однако только сейчас Роспатент завершил процедуру. Интересно, что в опубликованных документах отсутствует информация о правообладателе — это стало возможным благодаря постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2024 года № 1209. Теперь компании могут не раскрывать свои данные, если пожелают сохранить анонимность. Такой подход позволяет защитить стратегические планы от конкурентов и снизить риск преждевременного разглашения информации о новых проектах.
Товарный знак Lada Parus выполнен в фирменном стиле АвтоВАЗа и зарегистрирован по нескольким классам, включая 12-й, что дает возможность использовать его для обозначения автомобилей. Однако это не означает, что новая модель с таким названием появится в продаже в ближайшее время. Чаще всего подобные шаги — это профилактическая мера, чтобы никто другой не смог воспользоваться этим именем. В условиях, когда на рынке появляются десятки новых брендов и моделей, защита интеллектуальной собственности становится особенно актуальной.
Стоит отметить, что нераскрытие информации о владельце товарного знака — не единичный случай на российском рынке. Ранее аналогичная ситуация произошла с регистрацией Tenet Super Hybrid, что также вызвало интерес у экспертов и автолюбителей. По их мнению, такие меры позволяют компаниям гибко реагировать на изменения в законодательстве и рыночной конъюнктуре, не раскрывая долгосрочные планы раньше времени.
В последние годы российские автопроизводители все чаще прибегают к регистрации новых товарных знаков, чтобы обезопасить себя от недобросовестной конкуренции. Это связано не только с ростом числа новых игроков, но и с изменениями на рынке после ухода иностранных брендов. В результате борьба за уникальные имена и узнаваемость становится все более острой.
Интересно, что похожие шаги предпринимают и другие крупные компании. Например, недавно Kia объявила о запуске нового бренда для обслуживания автомобилей с пробегом, что подробно разбиралось в материале о новых сервисах для владельцев подержанных машин . Это подтверждает общую тенденцию к активной защите своих интересов и расширению услуг для клиентов.
В общем регистрация «Лада Парус» – это не просто формальность, а скорый шаг в стратегии АвтоВАЗа. Компания обеспечивает готовность к переменам и стремится сохранить контроль над своими брендами в условиях быстро меняющегося рынка. Для автолюбителей это может привести к появлению в будущем новых интересных моделей, а для альтернативы - сигнал о серьезных намерениях российского автогиганта.
