Масштабная закупка оборудования — шаг к модернизации электросетей региона

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

7 марта 2026, 20:59

«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов

«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов

Масштабная закупка оборудования — шаг к модернизации электросетей региона

«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов

Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.

Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.

Компания «Россети Северо-Запад» приступила к реализации масштабного проекта по обновлению парка приборов учета электроэнергии. Как сообщает Abn.agency, компания объявила о закупке крупной партии счетчиков для своих филиалов, что станет частью инвестиционной и ремонтной программы на 2026 год.

Начальная стоимость контракта составляет порядка 1,4 миллиарда рублей. Поставщики могут подать свои предложения до 23 марта 2026 года. Процедура размещена 6 марта и была обновлена в тот же день, что свидетельствует о высокой динамике подготовки к реализации проекта.

Оборудование, которое планируется закупить, предназначено для эксплуатации в распределительных сетях компании. Это позволит не только обновить устаревшие приборы учета, но и повысить точность коммерческого учета электроэнергии, а также улучшить надежность работы сетевой инфраструктуры.

Подобные закупки традиционно направлены на модернизацию технической базы и расширение возможностей по контролю за потреблением ресурсов. Внедрение новых счетчиков позволит повысить эффективность работы филиалов и снизить потери при передаче электроэнергии.

В компании отмечают, что обновление парка приборов учета - важный шаг для дальнейшего развития электросетевого комплекса региона. Это решение поддержит реализацию долгосрочных стратегических задач и обеспечит стабильную работу сетей в условиях растущих нагрузок.

Потенциальные поставщики уже проявляют интерес к участию в тендере, что говорит о высокой конкуренции на рынке оборудования для энергетики. Итоги закупки станут известны после завершения приема заявок и проведения всех необходимых процедур.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Сочи Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться