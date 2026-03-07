Масштабная закупка оборудования — шаг к модернизации электросетей региона

7 марта 2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.
Компания «Россети Северо-Запад» приступила к реализации масштабного проекта по обновлению парка приборов учета электроэнергии. Как сообщает Abn.agency, компания объявила о закупке крупной партии счетчиков для своих филиалов, что станет частью инвестиционной и ремонтной программы на 2026 год.
Начальная стоимость контракта составляет порядка 1,4 миллиарда рублей. Поставщики могут подать свои предложения до 23 марта 2026 года. Процедура размещена 6 марта и была обновлена в тот же день, что свидетельствует о высокой динамике подготовки к реализации проекта.
Оборудование, которое планируется закупить, предназначено для эксплуатации в распределительных сетях компании. Это позволит не только обновить устаревшие приборы учета, но и повысить точность коммерческого учета электроэнергии, а также улучшить надежность работы сетевой инфраструктуры.
Подобные закупки традиционно направлены на модернизацию технической базы и расширение возможностей по контролю за потреблением ресурсов. Внедрение новых счетчиков позволит повысить эффективность работы филиалов и снизить потери при передаче электроэнергии.
В компании отмечают, что обновление парка приборов учета - важный шаг для дальнейшего развития электросетевого комплекса региона. Это решение поддержит реализацию долгосрочных стратегических задач и обеспечит стабильную работу сетей в условиях растущих нагрузок.
Потенциальные поставщики уже проявляют интерес к участию в тендере, что говорит о высокой конкуренции на рынке оборудования для энергетики. Итоги закупки станут известны после завершения приема заявок и проведения всех необходимых процедур.
