18 августа 2021, 00:01
Россия 2035: бесплатного общественного транспорта не будет, зато большинство автомобилей обзаведутся продвинутыми электронными помощниками
Минтранс России завершил первый этап формирования транспортной стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. В ведомстве пока решили отказаться от идеи полностью бесплатного общественного транспорта, но планируют стимулировать внедрение на личных автомобилях систем активной безопасности.
Дарья Климова Фото: pixels.com
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Зато Минтранс предлагает стимулировать автопроизводителей и население устанавливать на автомобили системы помощи водителю. В их числе – системы удержания в полосе, автоматического торможения, предупреждения о пешеходах и велосипедистах. К 2024 году 3% автомобилей в стране должны быть оснащены продвинутыми электронными ассистентами, а к 2035 году – уже 70% автомобилей. «Продвинутые системы помощи водителю позволят повысить безопасность перевозок, а также сократить стоимость перевозок автомобильным транспортом», – говорится в документе.
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