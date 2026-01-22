Законопроект о роботранспорте: что изменится на дорогах уже скоро

Россия готовит новые правила для беспилотных автомобилей и трамваев

В России обсуждают закон о беспилотниках. Новые требования коснутся всех производителей. Ответственность за аварии изменится. Внедрение технологий обещает неожиданные последствия.

В России на финишной прямой обсуждение законопроекта, который должен определить, как именно будут работать беспилотные автомобили и трамваи на дорогах страны. Министерство транспорта представило документ, который, по информации Автостат, может вступить в силу уже с 1 сентября 2027 года. Впервые на законодательном уровне прописываются не только требования к самим машинам, но и к их производителям, разработчикам программного обеспечения и даже владельцам.

Законопроект охватывает все этапы жизненного цикла беспилотного транспорта: от проектирования и выпуска до обслуживания и ремонта. Однако международные перевозки, военная техника и экспериментальные образцы под действие новых правил не попадут. Это решение выглядит логичным, учитывая специфику и риски, связанные с этими сферами.

Особое внимание уделено уровню автономности. Машины четвертого и пятого уровня смогут передвигаться без участия водителя, но только при условии постоянного подключения к сервису дистанционной поддержки. Если связь с этим сервисом оборвется, транспорт обязан выполнить «маневр минимального риска» - фактически, безопасно остановиться. Все данные о работе систем должны храниться исключительно на территории России, что явно связано с вопросами безопасности и контроля.

Чтобы получить доступ на дороги общего пользования, беспилотник должен быть оснащен системой «ЭРА-ГЛОНАСС», устройством для регистрации данных, а также иметь действующий полис ОСАГО. Автоматизированная система обязана строго соблюдать ПДД, иначе - штрафы и санкции. В случае аварии, если виновата именно система, отвечать придется производителю и разработчику программного обеспечения. Но если причиной станет неправильная эксплуатация, вмешательство или несвоевременное обновление ПО, ответственность ляжет на владельца или оператора.

По расчетам Минтранса, массовое внедрение беспилотников способно ускорить доставку грузов на треть, снизить аварийность на 20% и уменьшить расходы на топливо и запчасти. К 2050 году, по самым смелым прогнозам, половина всего автопарка страны может стать автономной. Уже сейчас, при парке в 100 беспилотных машин, экономия на зарплатах водителей достигает 16 миллионов рублей в год. К 2030 году планируется увеличить количество таких транспортных средств до 1700 единиц.

Важной новостью стало и то, что система идентификации беспилотников на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» получит новые функции. Среди них - защита от кибератак и возможность централизованной остановки транспорта в случае чрезвычайных ситуаций. Как отмечает генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, уже сейчас все 95 беспилотных грузовиков, участвующих в эксперименте, подключены к этой системе. Кроме того, запущен публичный счетчик безаварийного пробега, который позволяет объективно оценивать надежность и зрелость технологии.

Правовое регулирование идет рука об руку с реальными испытаниями на ключевых трассах страны. Это не просто формальность - от того, насколько грамотно будут прописаны правила, зависит не только безопасность на дорогах, но и темпы внедрения новых технологий. Впрочем, как показывает практика, любые нововведения в России проходят через скепсис и осторожность, но в итоге становятся частью повседневной жизни.