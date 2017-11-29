29 ноября 2017, 08:57

Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?

Для мирового авторынка электрические и гибридные автомобили – такая же обыденность, как, например, дизельные. Власти совместно с автопроизводителями делают использование экологического транспорта удобным и экономичным. Однако в России популярность таких машин пока остается низкой.
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Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?

В очередной раз Госдума будет рассматривать законопроект, согласно которому со следующего года в нашей стране отменят транспортный налог для гибридных автомобилей и электрокаров. По мнению авторов инициативы, несправедливо, что владельцы экологичных машин должны платить транспортный налог, ведь он рассчитывается по «лошадиным силам», а в электромобилях этого нет. Если документ одобрят, такие преференции будут действовать 5 лет.

Кроме того, новшество должно популяризовать экологически чистый транспорт и, как следствие, улучшить экологическую обстановку в мегаполисах. Вот только подобные меры почему-то не приживаются в нашей стране, да и об инфраструктуре для электрокаров власти лишь размышляют.

 
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Еще со вступлением России в Евразийский экономический союз тема развития электрического транспорта встала ребром, и правительству пришлось взять курс на поддержку машин с электрическими и гибридными силовыми установками. Правда, тогда все ограничилось отменой таможенных пошлин на ввоз таких машин, и то на два года.

Также в рамках программы развития электрического транспорта власти планируют оказывать помощь организациям, создающим инфраструктуру для «зеленых» машин. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Аркадий Дворкович. Стимулирование спроса должно было повлечь за собой введение выгодных условий покупки электрокаров. За бюджетными структурами обещали закрепить минимальную квоту на приобретение эко-машин.

Наконец, электромобилям хотели позволить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. В крупных городах предлагалось установить «обязательную долю электромобильной техники», которая должна использоваться в общественном транспорте, причем сделать это планируется на уровне правительства. Кроме того, в документе указывается необходимость разработать предложения по оснащению стоянок торговых центров и городских парковок зарядными станциями. Дальше разговоров дело, увы, пока не пошло.

Сергей Вороновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр» « Отмена транспортного налога для гибридных автомобилей и электрокаров должна способствовать переходу на экологически чистый транспорт. При этом электрокары не только окажут положительное влияние на экологию, но и существенно снизят расходы на нефть и углеводородное топливо. Но эта идея многими воспринимается как малореалистичная и неприменимая к нынешним реалиям. Минус этой инициативы – экономика страны пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку транспортный налог вносит определённый вклад в развитие бюджетов регионов. Плюс инициативы – реализация долгосрочной стратегии по развитию экономичного и экологически чистого транспорта в России »
Сергей Вороновский, руководитель подразделения ГК «АвтоСпецЦентр»
Как считает специалист, если государство сможет обеспечить безболезненный переход на «зеленые» авто, без ущерба бюджету регионов и экономике страны, тогда эта инициатива, безусловно, будет иметь положительный эффект. В большинстве стран не существует единого транспортного налога, однако в том или ином виде налоги за пользование автомобилями взимаются почти везде. Они могут иметь другое название, могут быть скрытыми и объединенными, но, так или иначе, они представлены во всем мире. Взамен отмененного транспортного налога в России, скорее всего, появятся иные равноценные сборы, только под другими названиями.
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В России машины с электрическими установками не пользуются особой популярностью. Так, в первом квартале 2017 года было продано лишь 13 электромобилей, что на 23,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего, по данным на 1 января 2017 года, в России зарегистрировано 920 электрокаров. Еще один важный показатель – география покупки таких машин. Большая часть машин в стоит на учете в Москве (281 автомобиль). В Приморье числится 136 машин с электрическим мотором, в Подмосковье — 58 единиц.

Главные причины, по которым россияне не пересаживаются на электрокары – это ценовая недоступность такого транспорта и отсутствие инфраструктуры, необходимой для обслуживания авто. Первая проблема худо-бедно, но решается: электрокары, по крайней мере, теперь выпускают массово. Производители рассчитывают на поддержку правительства России. Ожидается, что в рамках мер поддержки компании смогут устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на свои модели в упрощенном порядке.

А вот на развитие инфраструктуры для электротранспорта государство может оказать самое непосредственное влияние. Заправочные станции для электромобилей начинают появляться в Москве и Петербурге, однако даже в «двух столицах» их очень мало, не говоря о других регионах. Кроме того, в России лишь небольшое количество официальных дилеров занимаются продажей  электроавтомобилей, и почти отсутствуют сервисные центры для обслуживания таких машин. Создание соответствующей инфраструктуры должно стать главным направлением работы правительства для популяризации электротранспорта. Для этого власти намерены выдавать субсидии владельцам торгово-развлекательных центров за установку электрозаправок. Правда, опять же, пока все ограничивается разговорами.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « О какой популяризации электромобилей вообще может идти речь, если на всю нашу огромную страну несколько штук заправок? Представим, что все сейчас пересядут на электрокары. Как власти намерены справиться с проблемой инфраструктуры? Считаю, что все эти инициативы по популяризации электрокаров выносятся на обсуждение для отвода глаз, мол, «посмотрите, мы тоже заботимся об экологии». По факту нашей стране не выгодно, чтобы люди меняли бензин на электричество »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Взять интенсивный курс на электрификацию в России пока не представляется возможным. Как считают эксперты, виной тому – неразвитая инфраструктура и недостаточные преференции для владельцев экологичных транспортных средств. Но, самое главное, что все меры поддержки не выходят за рамки пустых обсуждений и у автомобилистов по-прежнему нет стимула заботиться об экологии.

Плюсы и минусы
Электромобили не вредят экологии.Высокая цена таких машин.
Они дешевле в обслуживании.В России неразвитая инфраструктура для этих авто.
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Арина Милая

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Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
В очередной раз Госдума будет рассматривать законопроект, согласно которому со следующего года в нашей стране отменят транспортный налог для гибридных автомобилей и электрокаров. По мнению авторов инициативы, несправедливо, что владельцы экологичных машин должны платить транспортный налог, ведь он рассчитывается по «лошадиным силам», а в электромобилях этого нет. Если документ одобрят, такие преференции будут действовать 5 лет. Кроме того, новшество должно популяризовать экологически чистый транспорт и, как следствие, улучшить экологическую обстановку в мегаполисах. Вот только подобные меры почему-то не приживаются в нашей стране, да и об инфраструктуре для электрокаров власти лишь размышляют.{{gallery_126}} Еще со вступлением России в Евразийский экономический союз тема развития электрического транспорта встала ребром, и правительству пришлось взять курс на поддержку машин с электрическими и гибридными силовыми установками. Правда, тогда все ограничилось отменой таможенных пошлин на ввоз таких машин, и то на два года. Также в рамках программы развития электрического транспорта власти планируют оказывать помощь организациям, создающим инфраструктуру для «зеленых» машин. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Аркадий Дворкович. Стимулирование спроса должно было повлечь за собой введение выгодных условий покупки электрокаров. За бюджетными структурами обещали закрепить минимальную квоту на приобретение эко-машин. Наконец, электромобилям хотели позволить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. В крупных городах предлагалось установить «обязательную долю электромобильной техники», которая должна использоваться в общественном транспорте, причем сделать это планируется на уровне правительства. Кроме того, в документе указывается необходимость разработать предложения по оснащению стоянок торговых центров и городских парковок зарядными станциями. Дальше разговоров дело, увы, пока не пошло.{{person_47_Отмена транспортного налога для гибридных автомобилей и электрокаров должна способствовать переходу на экологически чистый транспорт. При этом электрокары не только окажут положительное влияние на экологию, но и существенно снизят расходы на нефть и углеводородное топливо. Но эта идея многими воспринимается как малореалистичная и неприменимая к нынешним реалиям. Минус этой инициативы – экономика страны пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку транспортный налог вносит определённый вклад в развитие бюджетов регионов. Плюс инициативы – реализация долгосрочной стратегии по развитию экономичного и экологически чистого транспорта в России}} Как считает специалист, если государство сможет обеспечить безболезненный переход на «зеленые» авто, без ущерба бюджету регионов и экономике страны, тогда эта инициатива, безусловно, будет иметь положительный эффект. В большинстве стран не существует единого транспортного налога, однако в том или ином виде налоги за пользование автомобилями взимаются почти везде. Они могут иметь другое название, могут быть скрытыми и объединенными, но, так или иначе, они представлены во всем мире. Взамен отмененного транспортного налога в России, скорее всего, появятся иные равноценные сборы, только под другими названиями.{{material_114991}} В России машины с электрическими установками не пользуются особой популярностью. Так, в первом квартале 2017 года было продано лишь 13 электромобилей, что на 23,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего, по данным на 1 января 2017 года, в России зарегистрировано 920 электрокаров. Еще один важный показатель – география покупки таких машин. Большая часть машин в стоит на учете в Москве (281 автомобиль). В Приморье числится 136 машин с электрическим мотором, в Подмосковье — 58 единиц. Главные причины, по которым россияне не пересаживаются на электрокары – это ценовая недоступность такого транспорта и отсутствие инфраструктуры, необходимой для обслуживания авто. Первая проблема худо-бедно, но решается: электрокары, по крайней мере, теперь выпускают массово. Производители рассчитывают на поддержку правительства России. Ожидается, что в рамках мер поддержки компании смогут устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС на свои модели в упрощенном порядке. А вот на развитие инфраструктуры для электротранспорта государство может оказать самое непосредственное влияние. Заправочные станции для электромобилей начинают появляться в Москве и Петербурге, однако даже в «двух столицах» их очень мало, не говоря о других регионах. Кроме того, в России лишь небольшое количество официальных дилеров занимаются продажей  электроавтомобилей, и почти отсутствуют сервисные центры для обслуживания таких машин. Создание соответствующей инфраструктуры должно стать главным направлением работы правительства для популяризации электротранспорта. Для этого власти намерены выдавать субсидии владельцам торгово-развлекательных центров за установку электрозаправок. Правда, опять же, пока все ограничивается разговорами. {{person_79_О какой популяризации электромобилей вообще может идти речь, если на всю нашу огромную страну несколько штук заправок? Представим, что все сейчас пересядут на электрокары. Как власти намерены справиться с проблемой инфраструктуры? Считаю, что все эти инициативы по популяризации электрокаров выносятся на обсуждение для отвода глаз, мол, «посмотрите, мы тоже заботимся об экологии». По факту нашей стране не выгодно, чтобы люди меняли бензин на электричество}} Взять интенсивный курс на электрификацию в России пока не представляется возможным. Как считают эксперты, виной тому – неразвитая инфраструктура и недостаточные преференции для владельцев экологичных транспортных средств. Но, самое главное, что все меры поддержки не выходят за рамки пустых обсуждений и у автомобилистов по-прежнему нет стимула заботиться об экологии.
2017-11-29
Автор: Арина Милая
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