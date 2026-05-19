Как Россия и Европа конкурируют с США и Китаем: Ariane 6 и Vega C против Союза и Протона - кто лидирует в 2026 году

Россия и Европа в космосе: новые ракеты, миссии и борьба за независимость

В 2026 году российская и европейская космические программы оказались в центре внимания: Россия завершает эпоху «Протона», а Европа возвращает себе независимость запусков с помощью Ariane 6 и Vega C. Как эти перемены влияют на мировой рынок и научные миссии - в нашем материале.

Февраль 2026 года стал поворотным моментом для космических исследований: Россия и Европейское космическое агентство (ЕКА) одновременно реализовали масштабные проекты, которые способны изменить баланс сил на орбите. Пока Россия делает ставку на проверенные технологии и завершает эпоху «Протона», Европа возвращает себе автономию запусков благодаря Ariane 6 и легкой Vega C.

Зимой с космодрома Плесецк успешно запустили ракету «Союз-2.1б», выведя на орбиту мобильные спутники для Минобороны РФ. Через несколько дней с Байконура был осуществлен исторический запуск «Протона-М» с метеоспутником «Электро-Л» №5 — последним для площадки 81/24 и разгонных блоков типа ДМ. Эти события указывают на то, что Россия по-прежнему опирается на советское наследие, но вынуждена искать новые решения на фоне технологической стагнации и постепенного развития старых ракет.

На этом фоне ЕКА делает ставку на инновации и независимость. В 2026 году Ariane 6 выйдет на регулярные полеты, а Vega C вернется к работе после прогресса. Такой дуэт позволяет Европе закрыть все направления — от создания межпланетных миссий до массового вывода малых спутников. Ключевые проекты: программа Moonlight для лунной связи, миссия MMX к спутникам Марса, а также запуск спутников Biomass и MetOp-SG для изучения климата и погоды.

Сравнивая программы, становится очевидным: Россия сохраняет лидерство в надежности и оборонных задачах, поддерживает орбитальную группировку ГЛОНАСС и обеспечивает российский сегмент МКС. Однако темпы развития новых технологий, таких как «Ангара», остаются низкими. Европа, напротив, делает акцент на научных исследованиях, экологических миссиях и международном сотрудничестве. Ввод в строй Ariane 6 и Vega C возвращает ей «пусковой суверенитет» и позволяет конкурировать с США и Китаем на коммерческом рынке.

Особое значение имеет технологическая унификация: первая ступень Vega C идентична боковым ускорителям Ariane 6, что снижает затраты и сложность производства. Для России такой синергии пока нет — носители «Союз» и «Ангара» требуют разной инфраструктуры. Кроме того, Vega C заточена под современные задачи: массовый вывод микроспутников, экологический мониторинг и коммерческие заказы. Это особенно актуально на фоне санкций и фактического отключения России от международного рынка пусковых услуг.

В 2026 году Vega C уже завершила успешный запуск спутника Sentinel-1C и готовится к новым миссиям, включая запуск европейско-китайской обсерватории SMILE. Коммерческое управление теперь полностью передано компании Avio, что делает Европу более гибкой и быстрой в работе с заказчиками. Россия же вынуждена концентрироваться на государственных задачах и союзниках по военно-техническому сотрудничеству, теряя позиции в гражданском и научном сегментах.

В ближайшие годы конкуренция между Россией и Европой будет только усиливаться. Уже сейчас европейские компании имеют возможность не только догонять, но и опережать по ряду направлений — от экологических миссий до коммерческих запусков. Для России это сигнал: без ускорения развития новых технологий и выхода на новые рынки сохранить лидерство будет все сложнее.

Наличие собственной линейки ракет и независимых космодромов по-прежнему дает России стратегическое преимущество, особенно в оборонной сфере. Однако Европа активно инвестирует в производство, опираясь на новые технологии и экологические стандарты. Как показывает опыт других отраслей, развитие которых напрямую влияет на лидерство , в космосе выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к новым требованиям рынка и науки.