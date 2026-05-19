Как Россия и Европа конкурируют с США и Китаем: Ariane 6 и Vega C против Союза и Протона - кто лидирует в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 08:25

Россия и Европа в космосе: новые ракеты, миссии и борьба за независимость

Россия и Европа в космосе: новые ракеты, миссии и борьба за независимость

Как Россия и Европа конкурируют с США и Китаем: Ariane 6 и Vega C против Союза и Протона - кто лидирует в 2026 году

Россия и Европа в космосе: новые ракеты, миссии и борьба за независимость

В 2026 году российская и европейская космические программы оказались в центре внимания: Россия завершает эпоху «Протона», а Европа возвращает себе независимость запусков с помощью Ariane 6 и Vega C. Как эти перемены влияют на мировой рынок и научные миссии - в нашем материале.

В 2026 году российская и европейская космические программы оказались в центре внимания: Россия завершает эпоху «Протона», а Европа возвращает себе независимость запусков с помощью Ariane 6 и Vega C. Как эти перемены влияют на мировой рынок и научные миссии - в нашем материале.

Февраль 2026 года стал поворотным моментом для космических исследований: Россия и Европейское космическое агентство (ЕКА) одновременно реализовали масштабные проекты, которые способны изменить баланс сил на орбите. Пока Россия делает ставку на проверенные технологии и завершает эпоху «Протона», Европа возвращает себе автономию запусков благодаря Ariane 6 и легкой Vega C.

Зимой с космодрома Плесецк успешно запустили ракету «Союз-2.1б», выведя на орбиту мобильные спутники для Минобороны РФ. Через несколько дней с Байконура был осуществлен исторический запуск «Протона-М» с метеоспутником «Электро-Л» №5 — последним для площадки 81/24 и разгонных блоков типа ДМ. Эти события указывают на то, что Россия по-прежнему опирается на советское наследие, но вынуждена искать новые решения на фоне технологической стагнации и постепенного развития старых ракет.

На этом фоне ЕКА делает ставку на инновации и независимость. В 2026 году Ariane 6 выйдет на регулярные полеты, а Vega C вернется к работе после прогресса. Такой дуэт позволяет Европе закрыть все направления — от создания межпланетных миссий до массового вывода малых спутников. Ключевые проекты: программа Moonlight для лунной связи, миссия MMX к спутникам Марса, а также запуск спутников Biomass и MetOp-SG для изучения климата и погоды.

Сравнивая программы, становится очевидным: Россия сохраняет лидерство в надежности и оборонных задачах, поддерживает орбитальную группировку ГЛОНАСС и обеспечивает российский сегмент МКС. Однако темпы развития новых технологий, таких как «Ангара», остаются низкими. Европа, напротив, делает акцент на научных исследованиях, экологических миссиях и международном сотрудничестве. Ввод в строй Ariane 6 и Vega C возвращает ей «пусковой суверенитет» и позволяет конкурировать с США и Китаем на коммерческом рынке.

Особое значение имеет технологическая унификация: первая ступень Vega C идентична боковым ускорителям Ariane 6, что снижает затраты и сложность производства. Для России такой синергии пока нет — носители «Союз» и «Ангара» требуют разной инфраструктуры. Кроме того, Vega C заточена под современные задачи: массовый вывод микроспутников, экологический мониторинг и коммерческие заказы. Это особенно актуально на фоне санкций и фактического отключения России от международного рынка пусковых услуг.

В 2026 году Vega C уже завершила успешный запуск спутника Sentinel-1C и готовится к новым миссиям, включая запуск европейско-китайской обсерватории SMILE. Коммерческое управление теперь полностью передано компании Avio, что делает Европу более гибкой и быстрой в работе с заказчиками. Россия же вынуждена концентрироваться на государственных задачах и союзниках по военно-техническому сотрудничеству, теряя позиции в гражданском и научном сегментах.

В ближайшие годы конкуренция между Россией и Европой будет только усиливаться. Уже сейчас европейские компании имеют возможность не только догонять, но и опережать по ряду направлений — от экологических миссий до коммерческих запусков. Для России это сигнал: без ускорения развития новых технологий и выхода на новые рынки сохранить лидерство будет все сложнее.

Наличие собственной линейки ракет и независимых космодромов по-прежнему дает России стратегическое преимущество, особенно в оборонной сфере. Однако Европа активно инвестирует в производство, опираясь на новые технологии и экологические стандарты. Как показывает опыт других отраслей, развитие которых напрямую влияет на лидерство , в космосе выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к новым требованиям рынка и науки.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Липецк Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться