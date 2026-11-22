Россия, Монголия и Китай создали рабочую группу по Западному железнодорожному коридору

Монголия и Россия договорились создать рабочую группу с участием представителей Китая. Ей предстоит уточнить проект западного коридора через Монголию и условия финансирования. Сроки строительства в сообщении не названы.

Монголия и Россия договорились создать рабочую группу с участием представителей Китая. Ей предстоит уточнить проект западного коридора через Монголию и условия финансирования. Сроки строительства в сообщении не названы.

Россия, Монголия и Китай переходят от деклараций к проектной работе. Западный железнодорожный коридор, который должен связать российскую границу с монгольскими аймаками и выйти к Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР, получит трехстороннюю рабочую группу. Ей предстоит выбрать конфигурацию маршрута и определить условия финансирования — то, что до сих пор остается главным открытым вопросом проекта.

Западный маршрут должен связать российскую границу с монгольской провинцией и далее выйти на северо-запад Китая. В Монголии для него отмечено несколько пунктов: от Арц Суури на границе с Тувой линия должна пройти через Булган в область Ховд, а затем дойти до Такшикена на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

Именно эти направления предстоит проработать рабочей группе, о создании которой договорились Монголия и Россия. В нее войдут представители Китая. Участникам поручено уточнить проектирование и условия финансирования западного железнодорожного коридора — в том числе между вариантами трассы. Об этом сообщается на сайте правительства Монголии.

Инициативу обсуждали на встрече премьер-министра Монголии Нямтайширына Номтойбаяра с заместителем премьер-министра России Алексеем Оверчуком. Номтойбаяр выразил заинтересованность в продвижении проекта, который ранее обсуждали лидеры двух стран на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В заявлении коридору отводится роль ключевого узла региональной торговли, который должен поддерживать инвестиции и транспортную логистику. Оверчук уделил особое внимание торгово-экономической сфере — расширению сотрудничества России и Монголии.

Предыстория проекта связана с предложением властей Монголии, сделанным в начале июня. Тогда речь шла о линии, связывающей северо-запад страны с китайской границей, — в рамках развития сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и КНР. Китай положительно отреагировал на инициативу. В публикации этого отклика говорилось, что активизация железнодорожного строительства входила в план развития страны на предстоявшую тогда пятилетку.

В начале сентября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсуждал западный коридор с президентом Владимиром Путиным на саммите ШОС. Однако в сообщении о рабочей группе не указаны ни сроки проекта, ни параметры финансирования, ни дата начала строительства.

Отдельно упоминается другой железнодорожный коридор, который должен соединить Россию, Монголию и Китай. Его маршрут обозначен от Алтан-Булага, крупнейшего пограничного перехода Монголии на границе с Бурятией, до Замын-Ууда и юго-восточной границы с Китаем. Этот проект входит в программу создания экономического коридора из России через Монголию в Китай. Программа рассчитана до 2031 года.