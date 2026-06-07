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Автор: Элина Градова

7 июня 2026, 15:04

Россия и США начали проектирование тоннеля под Беринговым проливом

Россия и США начали проектирование тоннеля под Беринговым проливом

Межконтинентальный тоннель к Аляске: новый этап сотрудничества и вызовы будущего

Россия и США начали проектирование тоннеля под Беринговым проливом

Два государства приступили к совместной разработке уникального инфраструктурного объекта. Проект обещает изменить логистику между континентами. Эксперты обсуждают перспективы и сложности реализации.

Два государства приступили к совместной разработке уникального инфраструктурного объекта. Проект обещает изменить логистику между континентами. Эксперты обсуждают перспективы и сложности реализации.

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года Россия и США сделали неожиданный шаг навстречу друг другу, подписав соглашение о совместном проектировании тоннеля под Беринговым проливом. Этот амбициозный проект, обсуждавшийся еще сто лет назад, вновь оказался в центре внимания благодаря современным технологиям и политической воле обеих стран, пишет 360.ru.

Расстояние между Чукоткой и Аляской составляет всего четыре километра, однако создание транспортного коридора здесь обсуждается уже более века. В разные исторические периоды идея соединения Евразии и Северной Америки возникала вновь, но каждый раз сталкивалась с непреодолимыми препятствиями. Теперь, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, проект получил реальный шанс на воплощение благодаря снижению стоимости и интересу инвесторов из Азии.

Планируется, что тоннель будет состоять из трех отдельных веток: автомобильной, железнодорожной и технической. Общая протяженность подводного участка составит 112 километров. Особое внимание уделяется сейсмической безопасности - в этом регионе она ниже, чем в Японии, где подобные сооружения уже успешно функционируют. Главная сложность заключается в необходимости масштабного развития инфраструктуры на обоих берегах пролива. На Аляске потребуется строительство железнодорожных путей от Анкориджа, а в России - продление Амуро-Якутской магистрали до поселка Уэлен.

Стоимость реализации вызывает оживленные споры. Если использовать традиционные методы, бюджет может достигнуть 65 миллиардов долларов, однако с привлечением The Boring Company Илона Маска сумма может снизиться до восьми миллиардов. Эксперты, впрочем, считают, что с учетом всех сопутствующих расходов итоговая сумма может превысить 150 миллиардов. Геологические изыскания и проектирование займут несколько лет, а начало строительных работ ожидается не ранее 2032 года. Для финансирования планируется привлекать частные инвестиции, чтобы снизить нагрузку на государственный бюджет.

Ожидается, что запуск тоннеля позволит сократить сроки доставки грузов между континентами с 30 до 10 дней, а также снизить зависимость от морских маршрутов. Это откроет новые возможности для перевозки высокотехнологичных товаров и редкоземельных металлов. Кроме того, проект может стать стимулом для освоения северных территорий России, развития новых городов и промышленных кластеров вдоль железнодорожной линии.

На данный момент стороны ограничились подписанием соглашения о проектировании, и до начала строительства еще предстоит решить множество технических и политических вопросов. Однако эксперты уверены: если проект будет реализован, он станет одним из крупнейших инфраструктурных достижений XXI века и принесет значительную выгоду обеим странам.

Упомянутые марки: Tesla
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