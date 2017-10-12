12 октября 2017, 10:29

Россия и страны Скандинавии утвердят стандарты для беспилотников

Для беспрепятственного проезда беспилотных машин по транспортным коридорам Евроарктической транспортной зоны должны быть сформированы единые межгосударственные стандарты и универсальные требования к инфраструктуре. Соответствующая программа обсуждается Росавтодором с дорожниками Финляндии, Швеции и Норвегии.
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Сейчас российская сторона занимается подготовкой к демонстрационному проезду беспилотного автомобиля по одной из федеральных трасс весной-летом 2018 года. За 4 года в планах ведомства произвести обустройство инфраструктуры для безопасного передвижения автопилотов на участке от Казани до Набережных Челнов дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа и автодороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой».

Переход на передовые цифровые технологии и инновационные системы уже стимулировал появление новых бизнес-моделей и транспортных услуг. По оценкам экспертов, при готовности инфраструктуры для передвижения автомобилей без помощи водителя параметр тонно-километр в сутки может быть повышен с 450 до 1500 – 1900, с переходом логистических компаний на автономные транспортные средства.

Также за счет постепенного распространения «умных» автомобилей и внедрения интеллектуальных систем дорожной инфраструктуры удастся добиться повышения безопасности дорожного движения. Этому в частности будет способствовать развитие систем автоматического предупреждения водителей и электронных помощников в управлении машиной.

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Россия и страны Скандинавии утвердят стандарты для беспилотников
{{material_id}}Сейчас российская сторона занимается подготовкой к демонстрационному проезду беспилотного автомобиля по одной из федеральных трасс весной-летом 2018 года. За 4 года в планах ведомства произвести обустройство инфраструктуры для безопасного передвижения автопилотов на участке от Казани до Набережных Челнов дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа и автодороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой». Переход на передовые цифровые технологии и инновационные системы уже стимулировал появление новых бизнес-моделей и транспортных услуг. По оценкам экспертов, при готовности инфраструктуры для передвижения автомобилей без помощи водителя параметр тонно-километр в сутки может быть повышен с 450 до 1500 – 1900, с переходом логистических компаний на автономные транспортные средства.Также за счет постепенного распространения «умных» автомобилей и внедрения интеллектуальных систем дорожной инфраструктуры удастся добиться повышения безопасности дорожного движения. Этому в частности будет способствовать развитие систем автоматического предупреждения водителей и электронных помощников в управлении машиной.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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