Россия и страны Скандинавии утвердят стандарты для беспилотников
Сейчас российская сторона занимается подготовкой к демонстрационному проезду беспилотного автомобиля по одной из федеральных трасс весной-летом 2018 года. За 4 года в планах ведомства произвести обустройство инфраструктуры для безопасного передвижения автопилотов на участке от Казани до Набережных Челнов дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа и автодороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой».
Переход на передовые цифровые технологии и инновационные системы уже стимулировал появление новых бизнес-моделей и транспортных услуг. По оценкам экспертов, при готовности инфраструктуры для передвижения автомобилей без помощи водителя параметр тонно-километр в сутки может быть повышен с 450 до 1500 – 1900, с переходом логистических компаний на автономные транспортные средства.
Также за счет постепенного распространения «умных» автомобилей и внедрения интеллектуальных систем дорожной инфраструктуры удастся добиться повышения безопасности дорожного движения. Этому в частности будет способствовать развитие систем автоматического предупреждения водителей и электронных помощников в управлении машиной.
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