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7 ноября 2019, 10:39

Россия не вошла в ТОП-10 крупнейших авторынков мира

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За первые девять месяцев 2019 года во всем мире было продано 66,9 млн новый легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 5,6% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Россия занимает 12-е место.
Россия не вошла в ТОП 10 крупнейших авторынков мира

Фото взято из открытых источников

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Три четверти мировых продаж автомобилей приходится на 12 крупнейших рынков, выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат». Лидерство принадлежит Китаю, где с января по сентябрь 2019 года было продано 18,1 млн новых машин или на 10% меньше, чем в прошлом году. Столь существенное падение спроса на крупнейшем рынке портит всю глобальную статистику, хотя снижение продаж в той или иной степени наблюдается в 7 из 12 стран.

Вторую строчку занимает США с результатом 12,8 млн проданных автомобилей (-1%). Далее идут сразу пять стран, в которых зафиксирован рост продаж: Япония, Германия, Индия, Великобритания и Бразилия. Наиболее ощутима положительная динамика в Индии +16% до 2,2 млн экземпляров.

Россия занимает лишь 12-е место в глобальном рейтинге. За 9 месяцев отечественные дилеры реализовали 1,27 млн автомобилей (-2%). По этому показателю мы приближаемся к Южной Корее (1,28 млн экз.), где продажи снизились более ощутимо – на 4%. Есть шанс, что по итогам года российский авторынок сможет обойти южнокорейский и подняться на 11-е место.

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Россия не вошла в ТОП-10 крупнейших авторынков мира
{{material_127796}}Три четверти мировых продаж автомобилей приходится на 12 крупнейших рынков, выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат». Лидерство принадлежит Китаю, где с января по сентябрь 2019 года было продано 18,1 млн новых машин или на 10% меньше, чем в прошлом году. Столь существенное падение спроса на крупнейшем рынке портит всю глобальную статистику, хотя снижение продаж в той или иной степени наблюдается в 7 из 12 стран.Вторую строчку занимает США с результатом 12,8 млн проданных автомобилей (-1%). Далее идут сразу пять стран, в которых зафиксирован рост продаж: Япония, Германия, Индия, Великобритания и Бразилия. Наиболее ощутима положительная динамика в Индии +16% до 2,2 млн экземпляров.Россия занимает лишь 12-е место в глобальном рейтинге. За 9 месяцев отечественные дилеры реализовали 1,27 млн автомобилей (-2%). По этому показателю мы приближаемся к Южной Корее (1,28 млн экз.), где продажи снизились более ощутимо – на 4%. Есть шанс, что по итогам года российский авторынок сможет обойти южнокорейский и подняться на 11-е место.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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