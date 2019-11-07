7 ноября 2019, 10:39
Россия не вошла в ТОП-10 крупнейших авторынков мира
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За первые девять месяцев 2019 года во всем мире было продано 66,9 млн новый легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 5,6% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Россия занимает 12-е место.
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По итогам августа, российский авторынок стал вторым в Европе по объему продаж новых автомобилей. В сентябре ...Читать далее
Вторую строчку занимает США с результатом 12,8 млн проданных автомобилей (-1%). Далее идут сразу пять стран, в которых зафиксирован рост продаж: Япония, Германия, Индия, Великобритания и Бразилия. Наиболее ощутима положительная динамика в Индии +16% до 2,2 млн экземпляров.
Россия занимает лишь 12-е место в глобальном рейтинге. За 9 месяцев отечественные дилеры реализовали 1,27 млн автомобилей (-2%). По этому показателю мы приближаемся к Южной Корее (1,28 млн экз.), где продажи снизились более ощутимо – на 4%. Есть шанс, что по итогам года российский авторынок сможет обойти южнокорейский и подняться на 11-е место.
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