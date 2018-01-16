16 января 2018, 08:46

Россия по-прежнему покупает больше всех «БелАЗов»

В минувшем году 984 богатыря «БелАЗа» были отправлены на экспорт в 28 стран мира. Темп роста реализации в сравнении с 2016-м составил 185,8%. При этом около 96% жодинской продукции экспортировано, темп роста экспорта – 184,8%.
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Россия по-прежнему покупает больше всех «БелАЗов»

В тройку лидеров по объему поставок «БелАЗов» вошли Россия, Узбекистан и Казахстан. По удельному весу во внешнеторговом обороте в ТОП-10 партнеров компании составили Россия, Великобритания, Узбекистан, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Зимбабве, США, Марокко, Германия. На эти страны пришлось 93,2% экспорта и импорта «БелАЗа».

Темп роста поставок в страны СНГ приблизился к 230%. Удалось восстановить докризисные объемы отгрузки в Украину, установить новый рекорд поставок в Казахстан и вывести Узбекистан на 2 место среди ведущих потребителей техники. 

Значителен темп роста поставок в РФ – 173,2%, которая по-прежнему остается нашим основным рынком сбыта. По дальнему зарубежью темп роста в сравнении с 2016 годом составляет 182,5%. Следует отметить крупные поставки в Зимбабве, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину.

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Россия по-прежнему покупает больше всех «БелАЗов»
В тройку лидеров по объему поставок «БелАЗов» вошли Россия, Узбекистан и Казахстан. По удельному весу во внешнеторговом обороте в ТОП-10 партнеров компании составили Россия, Великобритания, Узбекистан, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Зимбабве, США, Марокко, Германия. На эти страны пришлось 93,2% экспорта и импорта «БелАЗа».Темп роста поставок в страны СНГ приблизился к 230%. Удалось восстановить докризисные объемы отгрузки в Украину, установить новый рекорд поставок в Казахстан и вывести Узбекистан на 2 место среди ведущих потребителей техники.  Значителен темп роста поставок в РФ – 173,2%, которая по-прежнему остается нашим основным рынком сбыта. По дальнему зарубежью темп роста в сравнении с 2016 годом составляет 182,5%. Следует отметить крупные поставки в Зимбабве, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину.
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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