Почему отечественный автопром меняет стратегию и отказывается от единой платформы в пользу локализации компонентов

11 февраля 2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.
Решение отказаться от разработки единой автомобильной платформы стало одним из самых заметных событий для российского автопрома последних лет. Для многих автолюбителей это означает, что ожидать появления универсальных отечественных моделей на базе общей архитектуры в ближайшее время не стоит. Причина - нехватка бюджетных средств, что вынудило государство и производителей пересмотреть приоритеты и сосредоточиться на других задачах.
Как сообщает Autonews, глава Минпромторга Антон Алиханов прямо заявил: проект по созданию единой модульной платформы оказался слишком затратным для нынешних экономических реалий. Без серьезной государственной поддержки отечественные заводы просто не способны потянуть такие расходы. Это решение не только меняет стратегию развития отрасли, но и влияет на планы по выпуску новых моделей, которые могли бы конкурировать с зарубежными аналогами.
Для справки: автомобильная платформа - это не просто основа для одной машины, а целый комплекс узлов и агрегатов, который позволяет выпускать разные типы автомобилей - от седанов до кроссоверов - с минимальными затратами на разработку. Такой подход давно используют мировые гиганты: например, Volkswagen строит на одной платформе и Skoda Octavia, и крупный Teramont. В России же теперь этот путь признан слишком дорогим.
Вместо масштабного проекта власти делают ставку на локализацию ключевых компонентов. В первую очередь речь идет о деталях для электромобилей и гибридов - сегмент, который в последние годы показывает стремительный рост. По словам Алиханова, только за 2025 год в стране было выпущено 15 тысяч таких машин - это втрое больше, чем годом ранее. Такой скачок говорит о том, что спрос на современные технологии есть, но реализовать его придется другими способами. С другой стороны, всего в прошлом году было собрано более 700 тысяч машин, а значит, на долю электрокаров и гибридов пришлось порядка 2% от общего объема производства.
Еще в конце 2024 года обсуждалось, что на разработку единой платформы потребуется почти 88 миллиардов рублей за три года. Планировалось, что новая архитектура станет основой для автомобилей гольф-класса, среднего и бизнес-сегмента, а заниматься проектом должен был институт Минпромторга ФГУП «НАМИ». Однако экономическая ситуация внесла свои коррективы: теперь эти средства будут направлены на развитие производства комплектующих и повышение технологической независимости.
Интересно, что еще в 2022 году о начале работы над собственной платформой заявлял автозавод «Москвич». Тогда это воспринималось как амбициозный шаг, способный вывести российский автопром на новый уровень. Однако спустя несколько лет стало ясно: без масштабных инвестиций и поддержки государства реализовать такие проекты крайне сложно.
Смена курса на локализацию компонентов может стать шансом для отечественных производителей укрепить свои позиции на внутреннем рынке. Но это также означает, что ждать появления принципиально новых российских автомобилей на единой платформе в ближайшие годы не стоит. В условиях ограниченного бюджета и внешних вызовов отрасли приходится искать более реалистичные пути развития, делая ставку на то, что можно реализовать здесь и сейчас.
