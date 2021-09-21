Россия снова выиграла космическую гонку у США: Константин Эрнст обошел Тома Круза
Фото: autoevolution.com
Роскосмос и «Первый канал» объединились, чтобы собрать команду для космического фильма, и объявили о кастинге на главную женскую роль. В мае 2021 года выбор комиссии пал на Юлию Пересильд, а режиссером назначили Клима Шипенко, снявшего такие фильмы, как «Холоп» и «Салют-7». Миссию назвали «Вызов», она отправится на МКС 5 октября 2021 года. Режиссер и актриса проведут на станции в общей сложности 12 дней, из которых 10 они потратят на съемки научно-познавательного проекта «Вызов».
Пересильд исполнит роль доктора с Земли, посланного для спасения умирающего космонавта. Цель проекта – рассказать о космическом прогрессе и о том, как исследование космоса становится более доступным для людей, непосредственно с ним не связанным. Фильм покажут в эфире «Первого канала». Россия в очередной раз выиграла космическую гонку у США. Правда, выступая перед журналистами, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что никакой гонки не было, и он бы предпочел не соревноваться с Томом Крузом, а снимать на МКС вместе.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 775 000 РSkoda Superb 2012 в Москве
- 437 000 РHonda Elysion 2010 в Москве
- 630 000 РHyundai Solaris 2019 в Москве
- 39 990 000 РMercedes V-класс 2021 в Москве
- 735 000 РMercedes GL-класс 2006 в Москве
- 5 247 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 1 150 000 РHyundai Elantra 2018 в Москве
- 2 830 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий