Какие страны обошли Россию по продажам новых авто и почему январские цифры вызывают вопросы у экспертов

12 февраля 2026, 15:45
Россия сохранила пятое место на европейском авторынке по итогам января 2026 года
Вышло исследование: российский рынок новых легковых автомобилей в январе 2026 года вновь оказался на пятой позиции среди европейских стран. Почему это событие вызывает интерес у аналитиков, какие страны опередили Россию и что происходит с динамикой продаж - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как эти цифры могут повлиять на дальнейшее развитие рынка.
Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам января 2026 года сохранил за собой пятую строчку в европейском рейтинге, несмотря на заметное снижение продаж. Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData, ситуация на рынке остается напряженной: за первый месяц года в России было реализовано 80 604 новых автомобиля, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером европейского авторынка по-прежнему остается Германия, где в январе продано 193 981 автомобиль, хотя и здесь зафиксировано падение на 6,6%. Великобритания заняла второе место с результатом 144 127 проданных машин, показав прирост на 3,4%. Италия уверенно держится на третьей позиции - 141 980 автомобилей, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Франция, несмотря на снижение продаж на 6,5%, осталась четвертой с 107 157 реализованными авто.
Если рассматривать Россию в общем европейском контексте, она по-прежнему замыкает пятерку лидеров. Испания, которая в январе продемонстрировала небольшой рост на 1,1% и достигла отметки 73 103 проданных автомобиля, осталась на шестом месте. Эксперты отмечают, что подобная расстановка сил на рынке сохраняется уже не первый месяц, однако динамика продаж в России вызывает вопросы у аналитиков: снижение почти на 10% - тревожный сигнал для участников рынка.
Интересно, что на фоне общего спада в России, некоторые европейские рынки демонстрируют положительную динамику. Например, Италия и Великобритания смогли не только удержать свои позиции, но и нарастить объемы продаж. Это может быть связано с изменениями в структуре спроса, а также с новыми программами поддержки автопрома, которые активно внедряются в этих странах.
В то же время, российский рынок сталкивается с целым рядом вызовов: от изменений в законодательстве до колебаний курса валют и ограниченного ассортимента новых моделей. По информации «АВТОСТАТ», эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы ситуация может измениться, однако пока говорить о восстановлении прежних темпов роста не приходится.
Стоит отметить, что снижение продаж новых автомобилей в России происходит на фоне других важных тенденций. Например, как недавно выяснилось, импорт легковых автомобилей в страну в январе 2026 года достиг минимального уровня за год. Подробный анализ того, какие бренды и страны удерживают позиции на рынке ввоза, а также как новые правила утилизационного сбора повлияли на структуру импорта, можно найти в материале о резком снижении импорта легковых автомобилей в Россию.
Если Вы не знали, Германия уже много лет удерживает статус крупнейшего автомобильного рынка Европы. Страна не только лидирует по объему продаж новых легковых автомобилей, но и считается одним из главных центров автомобильной промышленности в мире. Здесь расположены штаб-квартиры таких гигантов, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Audi. Благодаря развитой инфраструктуре, высоким стандартам качества и инновационным технологиям, немецкий автопром продолжает задавать тон на европейском рынке, несмотря на периодические колебания спроса и экономические вызовы.
Российский автомобильный рынок в последние годы переживает непростые времена. После бурного роста в начале 2010-х годов, сектор столкнулся с серьезными трудностями: санкции, уход ряда западных брендов, изменения в структуре импорта и внутреннего производства. Несмотря на это, Россия остается одним из крупнейших рынков Европы, а отечественные и китайские производители постепенно занимают освободившиеся ниши. В 2026 году эксперты отмечают, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от экономической ситуации, доступности кредитования и государственной поддержки отрасли.
Похожие материалы
-
12.02.2026, 16:22
В Миассе запускают новую линию по производству автоцистерн: инвестиции и сроки
В Миассе стартует масштабный проект: на базе НТЦ «Таганай-Авто» появится современная линия по выпуску автоцистерн, прицепов и полуприцепов. Вложено 151 млн рублей, часть средств - льготный заем. Какие перемены ждут предприятие, что изменится для отрасли и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 15:59
Рославльский завод тормозных систем получит 2,5 млрд рублей на модернизацию производства
Рославльский завод тормозных систем оказался в центре внимания благодаря масштабной модернизации на сумму 2,5 млрд рублей. Почему именно сейчас государство вкладывает в развитие этого предприятия, какие перемены ждут отрасль и что это значит для российских автогигантов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что эти изменения могут повлиять на весь рынок комплектующих.Читать далее
-
12.02.2026, 14:29
Отзыв Mercedes Metris с правым рулем: проблема с блоком управления подушек безопасности
В США объявлен отзыв праворульных фургонов Mercedes Metris из-за риска коррозии контактов блока управления подушками безопасности. Вопрос касается моделей 2020, 2022 и 2023 годов выпуска. В чем суть проблемы и как она может повлиять на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 14:21
Редкий Audi R8 с атмосферным V8 и пробегом 66 000 км выставлен на продажу во Флориде
Audi R8 с атмосферным V8 и пробегом 66 000 км появился на рынке США после прекращения выпуска модели в 2024 году. Эксперты отмечают, что интерес к таким экземплярам только растет, а будущее легендарной серии вызывает вопросы.Читать далее
-
12.02.2026, 14:18
Руссо-Балт готовит к выпуску новые автомобили: внедорожник и микроавтобус уже на подходе
Возрожденная марка «Руссо-Балт» готовит сразу две новинки - внедорожник и микроавтобус. Подробности о старте продаж и особенностях моделей держатся в секрете, но уже известны первые детали. Почему это событие может повлиять на рынок и что известно о планах компании - в нашем материале. Читать далее
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
Hyundai готовит обновленный Santa Fe 2027: первые детали рестайлинга для рынка США
Hyundai продолжает укреплять позиции в Северной Америке, готовя заметное обновление Santa Fe 2027 модельного года. Новая версия обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые могут изменить восприятие модели на рынке.Читать далее
-
12.02.2026, 13:46
Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в такси — какие модели не затронут новые правила
В ближайшее время список автомобилей, разрешенных для работы в такси, будет расширен за счет новых брендов и моделей. Это решение связано с изменениями в законодательстве и требованиями к локализации производства. Нововведения затронут рынок такси по всей стране.Читать далее
-
12.02.2026, 13:41
Редкий Land Cruiser 200 продают в Москве по цене квариры
В Москве появился уникальный экземпляр Toyota Land Cruiser 200: внедорожник 2020 года с пробегом всего 319 км оценили в 21 млн рублей. Почему цена оказалась выше новых моделей и что скрывается за этим предложением - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 13:26
Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами
Все больше россиян выбирают автомобили с киргизскими номерами, чтобы сэкономить на покупке. Однако мало кто знает, что такая экономия может обернуться крупными штрафами, конфискацией и даже лишением прав. Какие риски скрывает популярная схема - объясняют эксперты.Читать далее
