Какие страны обошли Россию по продажам новых авто и почему январские цифры вызывают вопросы у экспертов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

12 февраля 2026, 15:45

Вышло исследование: российский рынок новых легковых автомобилей в январе 2026 года вновь оказался на пятой позиции среди европейских стран. Почему это событие вызывает интерес у аналитиков, какие страны опередили Россию и что происходит с динамикой продаж - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как эти цифры могут повлиять на дальнейшее развитие рынка.

Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам января 2026 года сохранил за собой пятую строчку в европейском рейтинге, несмотря на заметное снижение продаж. Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData, ситуация на рынке остается напряженной: за первый месяц года в России было реализовано 80 604 новых автомобиля, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером европейского авторынка по-прежнему остается Германия, где в январе продано 193 981 автомобиль, хотя и здесь зафиксировано падение на 6,6%. Великобритания заняла второе место с результатом 144 127 проданных машин, показав прирост на 3,4%. Италия уверенно держится на третьей позиции - 141 980 автомобилей, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Франция, несмотря на снижение продаж на 6,5%, осталась четвертой с 107 157 реализованными авто.

Если рассматривать Россию в общем европейском контексте, она по-прежнему замыкает пятерку лидеров. Испания, которая в январе продемонстрировала небольшой рост на 1,1% и достигла отметки 73 103 проданных автомобиля, осталась на шестом месте. Эксперты отмечают, что подобная расстановка сил на рынке сохраняется уже не первый месяц, однако динамика продаж в России вызывает вопросы у аналитиков: снижение почти на 10% - тревожный сигнал для участников рынка.

Интересно, что на фоне общего спада в России, некоторые европейские рынки демонстрируют положительную динамику. Например, Италия и Великобритания смогли не только удержать свои позиции, но и нарастить объемы продаж. Это может быть связано с изменениями в структуре спроса, а также с новыми программами поддержки автопрома, которые активно внедряются в этих странах.

В то же время, российский рынок сталкивается с целым рядом вызовов: от изменений в законодательстве до колебаний курса валют и ограниченного ассортимента новых моделей. По информации «АВТОСТАТ», эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы ситуация может измениться, однако пока говорить о восстановлении прежних темпов роста не приходится.

Стоит отметить, что снижение продаж новых автомобилей в России происходит на фоне других важных тенденций. Например, как недавно выяснилось, импорт легковых автомобилей в страну в январе 2026 года достиг минимального уровня за год. Подробный анализ того, какие бренды и страны удерживают позиции на рынке ввоза, а также как новые правила утилизационного сбора повлияли на структуру импорта, можно найти в материале о резком снижении импорта легковых автомобилей в Россию.

Если Вы не знали, Германия уже много лет удерживает статус крупнейшего автомобильного рынка Европы. Страна не только лидирует по объему продаж новых легковых автомобилей, но и считается одним из главных центров автомобильной промышленности в мире. Здесь расположены штаб-квартиры таких гигантов, как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Audi. Благодаря развитой инфраструктуре, высоким стандартам качества и инновационным технологиям, немецкий автопром продолжает задавать тон на европейском рынке, несмотря на периодические колебания спроса и экономические вызовы.

Российский автомобильный рынок в последние годы переживает непростые времена. После бурного роста в начале 2010-х годов, сектор столкнулся с серьезными трудностями: санкции, уход ряда западных брендов, изменения в структуре импорта и внутреннего производства. Несмотря на это, Россия остается одним из крупнейших рынков Европы, а отечественные и китайские производители постепенно занимают освободившиеся ниши. В 2026 году эксперты отмечают, что дальнейшее развитие рынка будет зависеть от экономической ситуации, доступности кредитования и государственной поддержки отрасли.

