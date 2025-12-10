Госдума продлила антисанкционные меры: параллельный импорт останется, но не все так просто

10 декабря 2025, 14:52
Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка
Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.
В России механизм параллельного импорта официально продлен до 2026 года. Соответствующий закон был одобрен депутатами Госдумы сразу во втором и третьем чтениях, как сообщает Автостат. Это решение стало частью масштабного пакета антисанкционных мер, направленных на стабилизацию экономики и защиту интересов страны в условиях внешнего давления.
Параллельный импорт, напомним, позволяет ввозить в Россию товары зарубежных брендов без разрешения правообладателей. Такой подход был внедрен в 2022 году, когда многие иностранные компании покинули российский рынок, а привычные товары и комплектующие оказались недоступны для официальных поставок. С тех пор механизм стал ключевым инструментом для поддержания ассортимента и ценовой стабильности на внутреннем рынке.
По мнению экспертов, продление действия параллельного импорта до 2026 года даст бизнесу и потребителям определенную уверенность в завтрашнем дне. Российские компании смогут продолжать закупать необходимые детали, автомобили и оборудование, минуя официальные ограничения. Это особенно важно для автосектора, где зависимость от зарубежных комплектующих остается высокой.
В то же время, не все участники рынка разделяют оптимизм властей. Некоторые аналитики считают, что параллельный импорт не решает всех проблем, связанных с уходом крупных брендов. Качество и ассортимент товаров, поступающих по этой схеме, могут отличаться от привычных стандартов. Кроме того, сохраняются риски, связанные с логистикой и таможенным оформлением.
Как отмечают в Автостат, продление спецрегулирования позволит России сохранить определенную гибкость в условиях санкционного давления. Однако долгосрочные последствия такой политики пока сложно оценить. Власти уверяют, что это решение укрепит экономическую безопасность страны, но эксперты советуют не терять бдительность и внимательно следить за изменениями на рынке.
Похожие материалы
-
10.12.2025, 15:11
Sierra: модульный дом-капсула для жизни на колесах и свободы передвижения
Рынок недвижимости меняется, а цены растут. Все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Модульные дома-капсулы становятся популярнее. Они обещают свободу и независимость. Узнайте, почему такие решения привлекают внимание.Читать далее
-
10.12.2025, 14:31
KGM удвоил число дилерских центров в Петербурге за полгода
KGM неожиданно расширил дилерскую сеть в Петербурге. Продажи бренда пока не впечатляют. Но осенью ситуация изменилась. Что стоит за этим ростом, пока загадка.Читать далее
-
10.12.2025, 14:13
TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России
Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 14:07
Mercedes-Benz готовит обновленный S-Class и запускает тесты роботакси в ОАЭ
Mercedes-Benz и Momenta вместе с K2 и Lumo начинают испытания роботакси на базе S-Class в Абу-Даби. Прототип 2027 года намекает на обновленный дизайн и новые системы автономного управления. Детали о силовой установке пока держатся в секрете. Внутри ожидаются современные цифровые решения. Следите за развитием событий – премьера может состояться уже в 2026 году.Читать далее
-
10.12.2025, 13:37
Patron расширил линейку щеток стеклоочистителя для популярных иномарок
Известный бренд автозапчастей представил новинки. В ассортименте появились десятки новых позиций. Они подойдут для многих популярных машин. Узнайте подробности о свежем поступлении. Это может быть полезно каждому водителю.Читать далее
-
10.12.2025, 13:29
АвтоВАЗ возвращается к полной рабочей неделе с 2026 года
АвтоВАЗ меняет рабочий график. Сотрудники вернутся к пятидневке. Это связано с планами на будущее. Компания уверенно смотрит в 2026 год. На заводе продолжается набор персонала.Читать далее
-
10.12.2025, 13:28
Kia представила второе поколение Seltos с тремя моторами и новыми технологиями
Kia запускает новое поколение Seltos с тремя вариантами двигателей и инновационными системами помощи водителю. Модель получила смелый дизайн и расширенную географию продаж. Впервые Seltos появится и в Европе. Ожидается гибрид и множество технологических новинок.Читать далее
-
10.12.2025, 13:15
Европейский электрический VTOL Valo готовится к первым коммерческим полетам в 2028 году
Британская компания представила новое имя для своего VTOL. Проект получил обновленный дизайн и свежие технические решения. Ожидается, что первые коммерческие рейсы стартуют в 2028 году. Подробности о будущем европейского воздушного транспорта пока держатся в секрете.Читать далее
-
10.12.2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.Читать далее
-
10.12.2025, 12:24
Почему ГАЗ-14 Чайка стал последним советским лимузином для элиты
ГАЗ-14 Чайка был вершиной советского автопрома. Его создавали для избранных, но судьба оказалась непростой. Какие тайны скрывает последний лимузин эпохи застоя? Почему проект свернули, а автомобили исчезли? Ответы в нашем материале.Читать далее
