Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

10 декабря 2025, 14:52

Россия сохранит параллельный импорт до 2026 года: что это значит для рынка

Госдума продлила антисанкционные меры: параллельный импорт останется, но не все так просто

Власти приняли неожиданное решение о будущем параллельного импорта. Как это повлияет на автомобили и экономику? Эксперты не спешат с выводами. Подробности в нашем материале.

В России механизм параллельного импорта официально продлен до 2026 года. Соответствующий закон был одобрен депутатами Госдумы сразу во втором и третьем чтениях, как сообщает Автостат. Это решение стало частью масштабного пакета антисанкционных мер, направленных на стабилизацию экономики и защиту интересов страны в условиях внешнего давления.

Параллельный импорт, напомним, позволяет ввозить в Россию товары зарубежных брендов без разрешения правообладателей. Такой подход был внедрен в 2022 году, когда многие иностранные компании покинули российский рынок, а привычные товары и комплектующие оказались недоступны для официальных поставок. С тех пор механизм стал ключевым инструментом для поддержания ассортимента и ценовой стабильности на внутреннем рынке.

По мнению экспертов, продление действия параллельного импорта до 2026 года даст бизнесу и потребителям определенную уверенность в завтрашнем дне. Российские компании смогут продолжать закупать необходимые детали, автомобили и оборудование, минуя официальные ограничения. Это особенно важно для автосектора, где зависимость от зарубежных комплектующих остается высокой.

В то же время, не все участники рынка разделяют оптимизм властей. Некоторые аналитики считают, что параллельный импорт не решает всех проблем, связанных с уходом крупных брендов. Качество и ассортимент товаров, поступающих по этой схеме, могут отличаться от привычных стандартов. Кроме того, сохраняются риски, связанные с логистикой и таможенным оформлением.

Как отмечают в Автостат, продление спецрегулирования позволит России сохранить определенную гибкость в условиях санкционного давления. Однако долгосрочные последствия такой политики пока сложно оценить. Власти уверяют, что это решение укрепит экономическую безопасность страны, но эксперты советуют не терять бдительность и внимательно следить за изменениями на рынке.

