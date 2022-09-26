Россия теряет Toyota Camry: кто придет на смену
По вопросу, кто займет ее место, мнения экспертов разделились. Одни говорят, что шансы есть у корейского седана Kia K5, но с завершением его производства на калининградском «Автоторе», цены неизбежно вырастут. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов в интервью «Коммерсанту» сообщил, что и китайские бренды вряд ли займут освободившуюся нишу. Они нацелены на прибыль, поэтому везут в Россию кроссоверы всех мастей и размеров. Сегмент D – не массовый и не растущий, в отличие от SUV.
Однако, глава агентства «Автостат» Сергей Удалов уверен, что, несмотря на основную ставку на SUV, китайские автоконцерны будут выходить на рынок с седанами сегмента D. Такие автомобили – очень понятный продукт, с высокой остаточной стоимостью и больше подходят для работы в такси, чем кроссоверы.
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-
09.09.2022, 11:58
Жуткое лобовое столкновение двух Toyota в Воронежской области: все живы
Вечером в четверг, 8 сентября, в Россошанском районе Воронежской области произошло серьезное ДТП с участием седана Toyota Camry и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Все пассажиры легковушки выжили, а водителю «Прадо» помощь медиков и вовсе не понадобилась.Читать далее
-
11.08.2022, 14:02
Трехлетние автомобили вместо новых: новый тренд рынка
Эксперты «Авито Авто» подвели итоги второго квартала 2022 года и выяснили, что российские автолюбители начали проявлять повышенный интерес к подержанным автомобилям в возрасте до трех лет.Читать далее
-
11.08.2022, 10:14
Toyota RAV4 стала в США бестселлером легкового сегмента
В июле американские дилеры реализовали чуть более миллиона новых легковых автомобилей или на 12% меньше, чем годом ранее. Все пять первых мест в рейтинге продаж заняли японские модели.Читать далее
-
08.08.2022, 10:25
Автомеханик показал, что бывает с мотором, если точно соблюдать регламент замены масла (все плохо)
Большинство автопроизводителей рекомендуют менять масло каждые 15 000 километров пробега, и Toyota здесь не исключение. Однако профессиональные автомеханики советуют не следовать этой догме.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
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