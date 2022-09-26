Россия теряет Toyota Camry: кто придет на смену

Ранее мы писали Mercedes-Benz и Toyota прекращают поставки и останавливают заводы в России Компании Mercedes-Benz, Toyota и Lexus вслед за другими автопроизводителями объявили о прекращении поставок ... Читать далее

Успех Toyota Camry в России объясняется крайне удачным позиционированием, благодаря чему ей удалось полностью вытеснить с рынка таких сильных конкурентов, как Ford Mondeo и Nissan Teana. Toyota поставляла свои бизнес-седаны в корпоративные парки, в гаражи чиновников всех уровней и в службы такси. Конечно, по объему продаж Camry уступала другой локализованной в России модели Toyota – кроссоверу RAV4, но в своем сегменте оставалась бесспорным лидером на протяжении долгих лет.

По вопросу, кто займет ее место, мнения экспертов разделились. Одни говорят, что шансы есть у корейского седана Kia K5, но с завершением его производства на калининградском «Автоторе», цены неизбежно вырастут. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов в интервью «Коммерсанту» сообщил, что и китайские бренды вряд ли займут освободившуюся нишу. Они нацелены на прибыль, поэтому везут в Россию кроссоверы всех мастей и размеров. Сегмент D – не массовый и не растущий, в отличие от SUV.

Фото: BYD

Однако, глава агентства «Автостат» Сергей Удалов уверен, что, несмотря на основную ставку на SUV, китайские автоконцерны будут выходить на рынок с седанами сегмента D. Такие автомобили – очень понятный продукт, с высокой остаточной стоимостью и больше подходят для работы в такси, чем кроссоверы.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р )

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