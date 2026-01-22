Европа уступила лидерство: кто еще в топ-7 и почему Япония удивила

22 января 2026, 15:59
Россия вошла в пятерку крупнейших рынков грузовиков мира по итогам 2025 года
Россия вошла в пятерку крупнейших рынков грузовиков мира по итогам 2025 года
Рынок грузовиков в 2025 году удивил аналитиков. Россия обошла Германию и стала первой в Европе. Китай по-прежнему вне конкуренции. Остальные страны из топ-7 удивили расстановкой сил.
Мировой рынок грузовых автомобилей в 2025 году преподнес немало сюрпризов. По информации Комтранс, Россия заняла пятое место среди крупнейших рынков грузовиков, оставив позади Германию и укрепив свои позиции в Европе. Китай, как и ожидалось, остался недосягаемым лидером, а вот борьба за остальные места в топ-7 оказалась куда более напряженной, чем предполагали эксперты.
Данные по Индии и США пока не опубликованы, однако по итогам девяти месяцев Индия уверенно опережала США по объему продаж: 184 тысячи против 161 тысячи грузовиков. Это позволяет предположить, что Индия и США займут второе и третье места соответственно, хотя окончательные цифры еще могут удивить.
Бразилия, которая в 2024 году уступала России, в этот раз оказалась на четвертой строчке. Российский рынок, несмотря на все сложности последних лет, сохранил лидерство среди европейских стран и закрепился на пятой позиции в мировом рейтинге. Германия, несмотря на сильный старт, по итогам года оказалась лишь шестой, уступив России по объему реализованных грузовиков.
Япония замыкает семерку крупнейших рынков. Несмотря на географические ограничения и специфику внутреннего спроса, страна продолжает удерживать высокие позиции благодаря мощной экономике и развитой промышленности. Эксперты отмечают, что японский рынок грузовиков стабилен, хотя и не демонстрирует бурного роста.
Как сообщает Комтранс, расстановка сил в мировом рейтинге грузовых автомобилей в 2025 году стала отражением глобальных экономических тенденций. Китай продолжает доминировать, а Россия, несмотря на санкции и внутренние вызовы, сумела не только удержаться в топ-5, но и стать безоговорочным лидером среди европейских стран. Это достижение выглядит особенно значимым на фоне сложной ситуации на мировых рынках и нестабильности в логистике.
Интересно, что Германия, которая по итогам первых девяти месяцев года опережала Россию, в итоге уступила ей место. Аналитики связывают это с изменениями в структуре спроса и особенностями внутреннего рынка. В то же время, Бразилия смогла улучшить свои позиции, а Япония, несмотря на все сложности, осталась в числе лидеров.
Китай уже много лет занимает первое место в мире по объему продаж грузовых автомобилей. Китайские производители, такие как FAW, Dongfeng и Foton, активно развивают экспорт и внедряют новые технологии, что позволяет им удерживать лидерство не только на внутреннем, но и на внешних рынках. В последние годы китайские грузовики все чаще появляются и на российских дорогах.
Похожие материалы ФАВ, ДонгФенг, Фотон
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:32
Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе Mecum Kissimmee 2026 года разгорелась настоящая битва за культовые автомобили. Сотни коллекционеров боролись за право обладать легендарными машинами. Несколько лотов установили новые ценовые рекорды. Один из них - уникальный Plymouth Hemi Road Runner 1970 года. Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
Похожие материалы ФАВ, ДонгФенг, Фотон
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:32
Редчайший Plymouth Hemi Road Runner 1970 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе Mecum Kissimmee 2026 года разгорелась настоящая битва за культовые автомобили. Сотни коллекционеров боролись за право обладать легендарными машинами. Несколько лотов установили новые ценовые рекорды. Один из них - уникальный Plymouth Hemi Road Runner 1970 года. Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее