Европа уступила лидерство: кто еще в топ-7 и почему Япония удивила

Россия вошла в пятерку крупнейших рынков грузовиков мира по итогам 2025 года

Рынок грузовиков в 2025 году удивил аналитиков. Россия обошла Германию и стала первой в Европе. Китай по-прежнему вне конкуренции. Остальные страны из топ-7 удивили расстановкой сил.

Рынок грузовиков в 2025 году удивил аналитиков. Россия обошла Германию и стала первой в Европе. Китай по-прежнему вне конкуренции. Остальные страны из топ-7 удивили расстановкой сил.

Мировой рынок грузовых автомобилей в 2025 году преподнес немало сюрпризов. По информации Комтранс, Россия заняла пятое место среди крупнейших рынков грузовиков, оставив позади Германию и укрепив свои позиции в Европе. Китай, как и ожидалось, остался недосягаемым лидером, а вот борьба за остальные места в топ-7 оказалась куда более напряженной, чем предполагали эксперты.

Данные по Индии и США пока не опубликованы, однако по итогам девяти месяцев Индия уверенно опережала США по объему продаж: 184 тысячи против 161 тысячи грузовиков. Это позволяет предположить, что Индия и США займут второе и третье места соответственно, хотя окончательные цифры еще могут удивить.

Бразилия, которая в 2024 году уступала России, в этот раз оказалась на четвертой строчке. Российский рынок, несмотря на все сложности последних лет, сохранил лидерство среди европейских стран и закрепился на пятой позиции в мировом рейтинге. Германия, несмотря на сильный старт, по итогам года оказалась лишь шестой, уступив России по объему реализованных грузовиков.

Япония замыкает семерку крупнейших рынков. Несмотря на географические ограничения и специфику внутреннего спроса, страна продолжает удерживать высокие позиции благодаря мощной экономике и развитой промышленности. Эксперты отмечают, что японский рынок грузовиков стабилен, хотя и не демонстрирует бурного роста.

Как сообщает Комтранс, расстановка сил в мировом рейтинге грузовых автомобилей в 2025 году стала отражением глобальных экономических тенденций. Китай продолжает доминировать, а Россия, несмотря на санкции и внутренние вызовы, сумела не только удержаться в топ-5, но и стать безоговорочным лидером среди европейских стран. Это достижение выглядит особенно значимым на фоне сложной ситуации на мировых рынках и нестабильности в логистике.

Интересно, что Германия, которая по итогам первых девяти месяцев года опережала Россию, в итоге уступила ей место. Аналитики связывают это с изменениями в структуре спроса и особенностями внутреннего рынка. В то же время, Бразилия смогла улучшить свои позиции, а Япония, несмотря на все сложности, осталась в числе лидеров.

Китай уже много лет занимает первое место в мире по объему продаж грузовых автомобилей. Китайские производители, такие как FAW, Dongfeng и Foton, активно развивают экспорт и внедряют новые технологии, что позволяет им удерживать лидерство не только на внутреннем, но и на внешних рынках. В последние годы китайские грузовики все чаще появляются и на российских дорогах.