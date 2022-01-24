Россия вошла в пятерку самых кошмарных стран для начинающих водителей
Второе место досталось Малайзии (5,07 балла), где на 100 тысяч местных жителей приходится 23 смертельных автомобильных аварии. На третьей строчке расположились Филиппины (5,30 балла). Проблемы здесь похожи на румынские – пробки и низкое качество дорог. Четвертое и пятое места поделили Болгария и Россия, набравшие по 5,35 балла. Объединяют страны неразвитая дорожная инфраструктура, плюс в нашей стране происходит значительное число ДТП со смертельным исходом.
Также в ТОП-10 самых неблагоприятных стран для начинающих водителей вошли: Греция (5,52 балла), Польша (5,65 балла), Аргентина (5,76 балла), Новая Зеландия (5,97 балла) и Италия (6,09 балла). На противоположном полюсе оказался Сингапур (9,03 балла), Нидерланды (8,19 балла) и Дания (7,89 балла).
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