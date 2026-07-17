Какие страны обошли Россию и кто оказался позади - свежий рейтинг автопродаж

Россия вошла в топ-15 мировых авторынков по продажам в 2026 году

В первой половине 2026 года Россия укрепила позиции на мировом авторынке. Продажи новых машин выросли. В рейтинге стран произошли заметные изменения. Подробности - в нашем материале.

В первой половине 2026 года Россия укрепила позиции на мировом авторынке. Продажи новых машин выросли. В рейтинге стран произошли заметные изменения. Подробности - в нашем материале.

В первой половине 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей показал значительный рост, позволив стране занять 14-е место среди крупнейших мировых авторынков. За шесть месяцев в России было реализовано 608,6 тысячи новых машин, что на 14,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным, опубликованным автоэкспертом Сергеем Целиковым, ближайшими соперниками России стали Испания и Мексика. Испанский рынок оказался чуть впереди с результатом 647,7 тысячи проданных автомобилей, а в Мексике за тот же период реализовали 754,4 тысячи новых легковушек. Следом за Россией расположились Австралия и Турция: в Австралии продажи составили 485,6 тысячи машин (рост на 1,2%), а в Турции - 440,2 тысячи, что на 9,8% меньше, чем годом ранее.

Лидером мирового авторынка остался Китай, несмотря на заметное снижение продаж - минус 20%. За полгода в КНР было продано 8,7 миллиона новых легковых автомобилей, причем более половины из них - 4,7 миллиона - составили электромобили и гибриды. На втором месте остались США с результатом 6,42 миллиона автомобилей и снижением рынка на 4,1%.

Третью позицию заняла Индия, где продажи выросли на 18,6% и достигли 2,6 миллиона машин. Япония опустилась на четвертое место с показателем 2,39 миллиона новых автомобилей, что на 1,8% больше, чем год назад. Замыкает пятерку Германия: здесь за полгода реализовано 1,48 миллиона легковушек, что на 5,8% превышает прошлогодний результат.

Бразилия вплотную приблизилась к Германии, заняв шестое место с ростом продаж на 18,5% (1,42 миллиона автомобилей). Великобритания оказалась на седьмой строчке - 1,14 миллиона машин и рост на 9,2%. Восьмое место заняла Канада (950 тысяч, снижение на 2,6%), а Италия и Франция замкнули десятку с результатами 936,4 и 857,2 тысячи соответственно. Южная Корея расположилась на 11-й позиции с 845,4 тысячи проданных автомобилей и приростом в 2,5%.

Положительная динамика наблюдается практически на всех крупных европейских рынках. Помимо Германии, Великобритании, Италии и Франции, рост зафиксирован и в Испании - плюс 6,2%.

В России, по итогам полугодия, более 95% рынка заняли автомобили отечественного и китайского производства, а также модели, собранные на совместном белорусско-китайском предприятии «БелДжи». Более половины всех проданных машин - это автомобили 2026 года выпуска.