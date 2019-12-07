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7 декабря 2019, 17:28

Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

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Специалисты консалтинговой компании JATO Dynamics выяснили, где в мире продаются самые дорогие и самые дешевые автомобили. При составлении рейтинга эксперты подсчитали средневзвешенную стоимость автомобилей, покупаемых в разных странах.
Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

 

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Самые дешевые в мире автомобили покупают в Индии. Средневзвешенная цена, которая вычисляется с учетом объема продаж по моделям и комплектациям, составляет здесь 12,5 тыс. долларов. На втором месте оказались страны Латинской Америки: Мексика, Аргентина и Бразилия, где автомобили покупают, в среднем, за 20,8 тыс. долларов. Россия занимает третью позицию с показателем 24,1 тыс. долларов. Немного дороже платят за машины жители Китая (25,7 тыс. долларов). Пятую строчку занимает ЮАР (27 тыс. долларов), где при общем низком уровне благосостояния наблюдается выраженное расслоение общества.

Как отмечают опрошенные «Российской газетой» эксперты, ценовая политика автопроизводителей в разных странах напрямую зависит от платежеспособности местного населения, а также от цикла смены автомобиля, положения на вторичном рынке и готовности приобретать в кредит. Например, Volkswagen Tiguan стоит в России на 30% дешевле, чем в Европе, а Renault/Dacia Duster – на 12% дешевле. Цены на премиальные автомобили в России вполне сопоставимы с другими странами. Есть примеры и в бизнес-классе: цены на Toyota Camry у нас и в США одинаковые. С другой стороны, автомобили Lada на европейских рынках стоят дороже, чем на родине. Внедорожник Lada 4x4, который в пересчете на европейскую валюту в России стоит 7,4 тыс. евро, в Германии предлагается за 12 тыс. евро, а Lada Vesta вместо 8,6 тыс. евро стоит 12,5 тыс. евро. Разница объясняется более высоким экологическим классом и богатым оснащением, а также затратами на транспортировку.

Больше остальных платят за новые автомобили жители США и Канады. Средневзвешенная цена на североамериканском рынке составляет 35,6 тыс. долларов. Второе место занимает Европа с показателем 34 тыс. долларов. На третьем месте среди стран с самыми дорогими машинами находится Австралия и Новая Зеландия (30,8 тыс. долларов). Высокие цены объясняются хорошей покупательной способностью населения и, как следствие, большим выбором автомобилей премиального класса. 

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Какое моторное масло лучше для зимы?
Цитата:| Кому: Федя Круглогодично Ликви Моли лью в свое авто, никаких проблем не возникало. Движок гладко работает, угара нет. Наверное, нужно масло более тщательно подбирать для своего авто, тем более, что у Ликви выбор огромный.
Анатолич
Ultimate Power присадка в масло
Мне больше у Ликви Моли присадки нравятся, да и качество у них в разы лучше. Особенно стоящая - антифрикционная Cera Tec.
Анатолич
Какие моторные масла самые лучшие Mazda 3
Цитата:| Кому: Мартель Ликви Моли еще отличные масла делают. Кстати, у них и на зимний период масло подобрать тоже не проблема. В свое авто Ликви круглый год лью, например.
Анатолич
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Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями
{{material_128314}}Самые дешевые в мире автомобили покупают в Индии. Средневзвешенная цена, которая вычисляется с учетом объема продаж по моделям и комплектациям, составляет здесь 12,5 тыс. долларов. На втором месте оказались страны Латинской Америки: Мексика, Аргентина и Бразилия, где автомобили покупают, в среднем, за 20,8 тыс. долларов. Россия занимает третью позицию с показателем 24,1 тыс. долларов. Немного дороже платят за машины жители Китая (25,7 тыс. долларов). Пятую строчку занимает ЮАР (27 тыс. долларов), где при общем низком уровне благосостояния наблюдается выраженное расслоение общества.Как отмечают опрошенные «Российской газетой» эксперты, ценовая политика автопроизводителей в разных странах напрямую зависит от платежеспособности местного населения, а также от цикла смены автомобиля, положения на вторичном рынке и готовности приобретать в кредит. Например, Volkswagen Tiguan стоит в России на 30% дешевле, чем в Европе, а Renault/Dacia Duster – на 12% дешевле. Цены на премиальные автомобили в России вполне сопоставимы с другими странами. Есть примеры и в бизнес-классе: цены на Toyota Camry у нас и в США одинаковые. С другой стороны, автомобили Lada на европейских рынках стоят дороже, чем на родине. Внедорожник Lada 4x4, который в пересчете на европейскую валюту в России стоит 7,4 тыс. евро, в Германии предлагается за 12 тыс. евро, а Lada Vesta вместо 8,6 тыс. евро стоит 12,5 тыс. евро. Разница объясняется более высоким экологическим классом и богатым оснащением, а также затратами на транспортировку.Больше остальных платят за новые автомобили жители США и Канады. Средневзвешенная цена на североамериканском рынке составляет 35,6 тыс. долларов. Второе место занимает Европа с показателем 34 тыс. долларов. На третьем месте среди стран с самыми дорогими машинами находится Австралия и Новая Зеландия (30,8 тыс. долларов). Высокие цены объясняются хорошей покупательной способностью населения и, как следствие, большим выбором автомобилей премиального класса. 
2019-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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