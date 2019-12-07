7 декабря 2019, 17:28
Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями
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Специалисты консалтинговой компании JATO Dynamics выяснили, где в мире продаются самые дорогие и самые дешевые автомобили. При составлении рейтинга эксперты подсчитали средневзвешенную стоимость автомобилей, покупаемых в разных странах.
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Как отмечают опрошенные «Российской газетой» эксперты, ценовая политика автопроизводителей в разных странах напрямую зависит от платежеспособности местного населения, а также от цикла смены автомобиля, положения на вторичном рынке и готовности приобретать в кредит. Например, Volkswagen Tiguan стоит в России на 30% дешевле, чем в Европе, а Renault/Dacia Duster – на 12% дешевле. Цены на премиальные автомобили в России вполне сопоставимы с другими странами. Есть примеры и в бизнес-классе: цены на Toyota Camry у нас и в США одинаковые. С другой стороны, автомобили Lada на европейских рынках стоят дороже, чем на родине. Внедорожник Lada 4x4, который в пересчете на европейскую валюту в России стоит 7,4 тыс. евро, в Германии предлагается за 12 тыс. евро, а Lada Vesta вместо 8,6 тыс. евро стоит 12,5 тыс. евро. Разница объясняется более высоким экологическим классом и богатым оснащением, а также затратами на транспортировку.
Больше остальных платят за новые автомобили жители США и Канады. Средневзвешенная цена на североамериканском рынке составляет 35,6 тыс. долларов. Второе место занимает Европа с показателем 34 тыс. долларов. На третьем месте среди стран с самыми дорогими машинами находится Австралия и Новая Зеландия (30,8 тыс. долларов). Высокие цены объясняются хорошей покупательной способностью населения и, как следствие, большим выбором автомобилей премиального класса.
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
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Цитата:| Кому: Федя Круглогодично Ликви Моли лью в свое авто, никаких проблем не возникало. Движок гладко работает, угара нет. Наверное, нужно масло более тщательно подбирать для своего авто, тем более, что у Ликви выбор огромный.
Мне больше у Ликви Моли присадки нравятся, да и качество у них в разы лучше. Особенно стоящая - антифрикционная Cera Tec.
Цитата:| Кому: Мартель Ликви Моли еще отличные масла делают. Кстати, у них и на зимний период масло подобрать тоже не проблема. В свое авто Ликви круглый год лью, например.
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