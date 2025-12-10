Российский авторынок сдает позиции - почему мы больше не в десятке лидеров?

10 декабря 2025, 12:57
Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира
Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.
Российский автомобильный рынок по итогам ноября 2025 года продемонстрировал ослабление позиций на мировой арене. Наша страна покинула престижный клуб десяти крупнейших авторынков планеты, опустившись на 12-ю строчку в глобальном табеле о рангах. Как сообщает «Российская Газета», за предпоследний месяц осени в России было реализовано 127,9 тысячи новых легковых автомобилей, что и привело к такой перестановке.
Лидерство в мировом зачете уверенно сохраняет за собой Китай. Несмотря на некоторое охлаждение спроса, выразившееся в 8-процентном снижении продаж, Поднебесная остается недосягаемой с результатом в 2,23 миллиона проданных машин. На второй строчке традиционно расположились Соединенные Штаты, где дилеры передали клиентам 1,26 миллиона автомобилей. Здесь также зафиксирован спад на 8%. При этом, как отмечают аналитики, при сравнении данных стоит учитывать особенности классификации транспортных средств в странах Северной Америки, что может вносить некоторые коррективы в прямое сопоставление цифр.
Настоящим прорывом ноября стал автомобильный рынок Индии. Он продолжает демонстрировать впечатляющую динамику роста. Продажи в стране подскочили на 19% в годовом исчислении, достигнув отметки в 417,5 тысяч единиц. Это лучший показатель роста среди всех стран, представленных в рейтинге. В первую пятерку мировых лидеров также вошли Япония, где было продано 369,7 тысячи машин (спад на 5%), и Германия с результатом 250,7 тысячи автомобилей (рост на 3%).
В итоговом списке Россию опередили не только гиганты индустрии, но и такие страны, как Бразилия, Великобритания, Мексика, Южная Корея, Канада и Франция. Все они показали более высокие обьемы продаж в ноябре. Примечательно, что сразу за Россией, на 13-м месте, расположилась Италия. Итальянский рынок показал результат в 124,2 тысячи проданных автомобилей, что лишь ненамного меньше российских показателей. Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько плотной стала конкуренция в мировой автомобильной индустрии.
