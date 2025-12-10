Российский авторынок сдает позиции - почему мы больше не в десятке лидеров?

Россия выбыла из десятки крупнейших автомобильных рынков мира

Российский авторынок показал спад. Страна покинула список лидеров. Продажи автомобилей заметно снизились. Кто теперь занимает верхние строчки? Какие страны обошли Россию в рейтинге? Узнайте подробности ноябрьской статистики.

Российский автомобильный рынок по итогам ноября 2025 года продемонстрировал ослабление позиций на мировой арене. Наша страна покинула престижный клуб десяти крупнейших авторынков планеты, опустившись на 12-ю строчку в глобальном табеле о рангах. Как сообщает «Российская Газета», за предпоследний месяц осени в России было реализовано 127,9 тысячи новых легковых автомобилей, что и привело к такой перестановке.

Лидерство в мировом зачете уверенно сохраняет за собой Китай. Несмотря на некоторое охлаждение спроса, выразившееся в 8-процентном снижении продаж, Поднебесная остается недосягаемой с результатом в 2,23 миллиона проданных машин. На второй строчке традиционно расположились Соединенные Штаты, где дилеры передали клиентам 1,26 миллиона автомобилей. Здесь также зафиксирован спад на 8%. При этом, как отмечают аналитики, при сравнении данных стоит учитывать особенности классификации транспортных средств в странах Северной Америки, что может вносить некоторые коррективы в прямое сопоставление цифр.

Настоящим прорывом ноября стал автомобильный рынок Индии. Он продолжает демонстрировать впечатляющую динамику роста. Продажи в стране подскочили на 19% в годовом исчислении, достигнув отметки в 417,5 тысяч единиц. Это лучший показатель роста среди всех стран, представленных в рейтинге. В первую пятерку мировых лидеров также вошли Япония, где было продано 369,7 тысячи машин (спад на 5%), и Германия с результатом 250,7 тысячи автомобилей (рост на 3%).

В итоговом списке Россию опередили не только гиганты индустрии, но и такие страны, как Бразилия, Великобритания, Мексика, Южная Корея, Канада и Франция. Все они показали более высокие обьемы продаж в ноябре. Примечательно, что сразу за Россией, на 13-м месте, расположилась Италия. Итальянский рынок показал результат в 124,2 тысячи проданных автомобилей, что лишь ненамного меньше российских показателей. Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько плотной стала конкуренция в мировой автомобильной индустрии.