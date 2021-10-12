Россиян лишат пятидверного варианта Niva Legend
В социальной сети Вконтакте в группе «Нетипичный АВТОВАЗ» появился производственный план АВТОВАЗа на декабрь. В документе говорится, что в сборочно-кузовном производстве в декабре текущего года останется две модели LADA Niva: трехдверная Legend и Travel. Согласно производственному плану, первая будет выпускаться в шести комплектациях и 7-ми цветах, вторая будет иметь пять вариантов компоновки и пять цветовых решений на выбор.
В январе 2021 года в СМИ появлялась информация о том, что в текущем году будет прекращено производство ВАЗ-2131, так как модель нерентабельна для АвтоВАЗа. А возвращение Шевроле Нивы (ВАЗ-2123) в линейку Lada разбил потенциальных покупателей на два лагеря. Стоит ли говорить, что ВАЗ-2123 современнее и более технологичный внедорожник.
Серийная версия ВАЗ-2131 выпускается с 1996 года, по длине и колесной базе он на 500 мм больше стандартной трехдверной Нивы ВАЗ-2121. Пятидверка имеет 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией и постоянным полным приводом. На официальном сайте дилера марки предлагают купить автомобиль за 728 тыс. рублей.
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