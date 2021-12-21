Россиян оставили сразу без четырех недорогих моделей
{{material_}}Компания UzAuto Motors была вынуждена приостановить продажи автомобилей Chevrolet во всех странах СНГ, включая Россию. Дилеры временно не принимают новые заказы. Сейчас главное – отгрузить клиентам ранее оплаченные машины. Сбой в поставках вызван, с одной стороны, кризисом на рынке автомобильных чипов, а с другой – в логистических проблемах, когда контейнеры, отправленные морем или по железной дороге задерживаются в пути до полугода.
Представители UzAuto Motors подчеркнули, что в октябре, ноябре и декабре выполнили контрактные обязательства. Ситуация была довольно сложной, но компании удалось произвести ранее недопоставленные автомобили и вернуться к почти нормальному рабочему ритму. Однако очередной сбой отбросил завод назад, пишет Тарантас Ньюс со ссылкой на «Газету.Ru».
«В этих условиях у компании нет другого выхода, как лишь последовать примеру ряда других мировых автомобилестроителей, временно, на период c 20.12.2021 по 01.02.22, приостановить прием новых заявок на продажу машин Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti и сосредоточить все свои усилия на производстве предзаказанных автомобилей».
Сейчас российские дилеры распродают складские остатки. Пока в наличии есть все модели. Цены стартуют от 851 тысячи рублей за Chevrolet Nexia. Лидер продаж, седан Chevrolet Cobalt, стоит минимум 924 тысячи рублей. Но по новым заказам бюджетные модели Chevrolet узбекской сборки появятся не ранее лета 2022 года. Цены наверняка тоже вырастут.
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- 570 000 РChevrolet Spark 2012 в Москве
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- 1 040 000 РChevrolet Spark 2020 в Москве
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- 600 000 РChevrolet Spark 2012 в Москве
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