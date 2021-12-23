Россиян предупредили о новом способе мошенничества с ОСАГО
Ничего не подозревающая жертва вводит данные своей банковской карты и получает из банка смс с кодом подтверждения. На самом деле все страницы сайта изначально фейковые и человек просто отправляет злоумышленникам деньги. После ввода кода из смс-сообщения злоумышленники подтверждают инициированный ими перевод.
Эксперты по кибербезопасности заявили, что схема эта сейчас очень распространена. В целом, подобное таргетированное мошенничество, когда для каждого конкретного пользователя генерируется отдельная ссылка, встречается более чем в 90 странах мира. Злоумышленники прикрывают свои схемы известными брендами. Ежемесячно потери доверчивых пользователей составляют до 80 млн долларов.
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