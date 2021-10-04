Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с розыгрышем автомобилей Lada
Человеку предлагают зарегистрироваться и затем направляют «жертву» на сайты с сомнительным и вредоносным контентом, который может заразить устройство. Кроме того, предлагается разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьями через WhatsApp.
Эксперты по безопасности настоятельно рекомендуют перепроверять информацию о розыгрышах на официальном сайте компании. Если на официальных каналах никаких сведений об акции нет, необходимо проинформировать об этом производителя. Большинство компаний дорожат репутацией и оперативно реагируют на случаи подобного мошенничества.
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