Россиян предупредили о новой схеме мошенников: звонят от имени автосервисов

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По словам директора по сопровождению партнеров Fit Service Дмитрия Самойлова, подобная криминальная схема работает уже около двух лет, но в последние месяцы количество мошеннических звонков заметно возросло. Это может быть обусловлено сезонной востребованностью автосервисов. С наступлением тепла поток клиентов увеличивается, а автовладельцы спешат побыстрее забрать свои машины из ремонта.Основная схема мошенников заключается в следующем: они звонят на СТО, притворившись клиентом, и пытаются под разными предлогами выяснить данные автомобиля – марку, список запланированных или уже выполненных работ и их стоимость. Для этого используются методы социальной инженерии – психологические манипуляции с целью вызвать доверие или замешательство у сотрудника. После получения информации они связываются с владельцем авто и требуют срочного перевода средств за якобы завершенный ремонт.

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Чтобы избежать обмана, эксперты рекомендуют автовладельцам быть осторожными при любом подозрительном звонке. Если звучит требование перевести деньги за ремонт, лучше положить трубку и перезвонить в автосервис самостоятельно, используя официальный номер. Никогда не стоит делать предоплату за услуги до фактической приемки автомобиля. Крупные сети обычно используют электронный документооборот, который исключает переводы на личные счета.Кроме того, ответственные компании регулярно проводят инструктажи для персонала, разбирают реальные примеры мошеннических действий и обучают работников распознавать подозрительные звонки.