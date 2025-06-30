Россиян предупредили о новой схеме мошенников: звонят от имени автосервисов
Основная схема мошенников заключается в следующем: они звонят на СТО, притворившись клиентом, и пытаются под разными предлогами выяснить данные автомобиля – марку, список запланированных или уже выполненных работ и их стоимость. Для этого используются методы социальной инженерии – психологические манипуляции с целью вызвать доверие или замешательство у сотрудника. После получения информации они связываются с владельцем авто и требуют срочного перевода средств за якобы завершенный ремонт.
Кроме того, ответственные компании регулярно проводят инструктажи для персонала, разбирают реальные примеры мошеннических действий и обучают работников распознавать подозрительные звонки.
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Haval H3 резко подешевел в России на 450 тысяч рублей
Компания Haval объявила значительные скидки на популярный кроссовер Haval H3. Суммарная выгода может достигать 450 тысяч рублей, с учетом которой версия Premium стоит от 2 249 000 рублей.Читать далее
-
30.06.2025, 13:45
Ozon запускает посуточную аренду автомобилей. Но не для всех
Ozon объявил о запуске нового сервиса аренды автомобилей. Услуга под названием «Ozon Напрокат» позволяет брать машины напрокат от одного дня до месяца по цене 5550 рублей за сутки.Читать далее
-
30.06.2025, 13:19
На смену угонам пришли кражи комплектующих. Что снимают с автомобилей чаще всего?
В 2025 году российский авторынок столкнулся с новой волной краж автомобильных деталей. Страховщики фиксируют увеличение обращений, а продавцы комплектующих – рост спроса на зеркала, диски, фары, эмблемы и штатные камеры.Читать далее
-
30.06.2025, 12:23
Права, номера, документы: что подорожает для водителей с сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года российские автомобилисты столкнутся с серьезным увеличением государственных пошлин на получение и оформление важных документов. Согласно законопроекту Минфина, который уже согласован профильными ведомствами, почти все ключевые услуги ГИБДД подорожают в 1,5 – 3 раза. Читать далее
-
30.06.2025, 12:10
Lada Granta обзавелась новой базовой комплектацией с подушкой безопасности. Сколько она стоит?
В линейке Lada Granta появилась новая комплектация начального уровня под названием Standart Plus. Ее можно считать промежуточным вариантом между самым простым исполнением Standart и более оснащенным Classic’24. Главное отличие – наличие подушки безопасности водителя, которая ранее не входила в базовое оснащение.Читать далее
-
30.06.2025, 11:11
10 лет без GM: что осталось от гигантского завода в Шушарах
30 июня исполняется ровно 10 лет прошло с момента закрытия завода General Motors в Санкт-Петербурге, но его пустующие цеха до сих пор напоминают о несостоявшейся мечте российской автомобильной индустрии. Читать далее
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