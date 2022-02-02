Россиян предупредили: ОСАГО подорожает на 80%
Игорь Юргенс уверен, что цена полиса вырастет гораздо значительнее – в среднем, на 60%. Для некоторых аккуратных водителей прибавка составит порядка 10 – 15%, но для аварийных автовладельцев – до 80%. К числу наиболее проблемных клиентов страховщики относят автомобили такси.
С 9 января 2022 года Центробанк пересмотрел региональные коэффициенты ОСАГО, а также расширил границы тарифного коридора еще на 10% в каждую сторону. Для ряда автовладельцев полис «автогражданки» стал существенно дороже, но средняя цена почти не изменилась. По итогам первых трех недель января 2022 года средняя стоимость полиса ОСАГО составила 5 304 рублей. В 2021 году этот показатель был чуть ниже – 5 247 рублей.
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