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21 февраля 2020, 16:51

Россиян спросили об автомобиле мечты

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Специалисты портала Авто.ру решили выяснить, о каких машинах мечтают российские автолюбители. В опросе приняли участие жители восьми крупных городов страны. Результаты кому-то могут показаться неожиданными.
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Если набрать в поисковой строке фразу «автомобиль мечты», на экране всплывают мощные суперкары, невероятные концепты и роскошные модели класса «Люкс». Результаты, полученные Авто.ру, далеки от фантазий искусственного интеллекта поисковой системы.

В опросе приняли участие пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары. Каждому предложили ответить на простой вопрос: о каком автомобиле вы мечтаете? Первое место с двукратным отрывом от ближайшего преследователя заняла Toyota. Об автомобилях этого японского бренда мечтает каждый пятый россиянин (20%). Самыми желанными моделями стали внедорожники Land Cruiser 200 и Prado.

Второе место досталось Mercedes-Benz. Его назвали 11% участников опроса. Среди «Мерседесов» наиболее привлекательным опять-таки оказался брутальный внедорожник – легендарный Geländewagen или ласково «Гелик». Замыкает тройку лидеров японский премиальный бренд Lexus, набравший 6% голосов. Кроме того, в десятку автомобилей, о которых мечтают россияне вошли: BMW, Audi, Porsche, Lada, Land Rover, Rolls-Royce и Volkswagen. Причем именно в таком порядке: Lada – на седьмой строчке, а Rolls-Royce – на девятой. Разучились мечтать?

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Россиян спросили об автомобиле мечты
{{material_105287}}Если набрать в поисковой строке фразу «автомобиль мечты», на экране всплывают мощные суперкары, невероятные концепты и роскошные модели класса «Люкс». Результаты, полученные Авто.ру, далеки от фантазий искусственного интеллекта поисковой системы.В опросе приняли участие пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Самары. Каждому предложили ответить на простой вопрос: о каком автомобиле вы мечтаете? Первое место с двукратным отрывом от ближайшего преследователя заняла Toyota. Об автомобилях этого японского бренда мечтает каждый пятый россиянин (20%). Самыми желанными моделями стали внедорожники Land Cruiser 200 и Prado.Второе место досталось Mercedes-Benz. Его назвали 11% участников опроса. Среди «Мерседесов» наиболее привлекательным опять-таки оказался брутальный внедорожник – легендарный Geländewagen или ласково «Гелик». Замыкает тройку лидеров японский премиальный бренд Lexus, набравший 6% голосов. Кроме того, в десятку автомобилей, о которых мечтают россияне вошли: BMW, Audi, Porsche, Lada, Land Rover, Rolls-Royce и Volkswagen. Причем именно в таком порядке: Lada – на седьмой строчке, а Rolls-Royce – на девятой. Разучились мечтать?
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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