29 февраля 2020, 08:14
Россиянам откроют доступ к системе контроля ремонта дорог
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Фото: envos.org
Систему контроля дорожных фондов скоро откроют для каждого россиянина. Доступ даст право запрашивать сведения о любой дороге, сумму денежных средств, потраченных на ее восстановление и содержание. Кроме того, в системе можно будет оставить отзыв о состоянии дорожного полотна.
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Россиянам открыть доступ к базе обещают к концу 2020 года. В системе каждый желающий сможет сообщить о проблеме на любой дороге, не важно федерального, регионального или местного она назначения. Также каждый сможет в режиме реального времени отслеживать ход ремонтных дорог, ознакомиться с планами и объемами финансирования, а также результатами диагностики. В базе имеются данные об обслуживающих организациях и заключенных с ними контрактах. Все замечания и жалобы россиян перенаправят в контролирующую организацию.
Напомним, что ранее «Коммерсантъ» писал о том, что счетная палата России заявила о фальсификации данных по качеству российских трасс. Некоторые регионы «украсили» картину, чтобы скрыть от федерального центра плохие показатели по развитию дорог.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
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