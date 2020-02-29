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29 февраля 2020, 08:14

Россиянам откроют доступ к системе контроля ремонта дорог

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Фото: envos.org
Систему контроля дорожных фондов скоро откроют для каждого россиянина. Доступ даст право запрашивать сведения о любой дороге, сумму денежных средств, потраченных на ее восстановление и содержание. Кроме того, в системе можно будет оставить отзыв о состоянии дорожного полотна.
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В Российском дорожном научно-исследовательском институте РосдорНИИ (разработчике системы) рассказали журналистам издания «Коммерсантъ», как работает база и какие преимущества она дает. Систему контроля дорожных фондов ввели в прошлом году. По сути это глобальная база дорожных объектов, в которой в режиме реального времени отображаются сведения о ходе дорожных работ. Сегодня в систему уже внесено более чем 1 млн. автодорог, но базой пока что пользуются только владельцы автомобильных дорог.

Россиянам открыть доступ к базе обещают к концу 2020 года. В системе каждый желающий сможет сообщить о проблеме на любой дороге, не важно федерального, регионального или местного она назначения. Также каждый сможет в режиме реального времени отслеживать ход ремонтных дорог, ознакомиться с планами и объемами финансирования, а также результатами диагностики. В базе имеются данные об обслуживающих организациях и заключенных с ними контрактах. Все замечания и жалобы россиян перенаправят в контролирующую организацию.

Напомним, что ранее «Коммерсантъ» писал о том, что счетная палата России заявила о фальсификации данных по качеству российских трасс. Некоторые регионы «украсили» картину, чтобы скрыть от федерального центра плохие показатели по развитию дорог.

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Россиянам откроют доступ к системе контроля ремонта дорог
{{material_128423}}В Российском дорожном научно-исследовательском институте РосдорНИИ (разработчике системы) рассказали журналистам издания «Коммерсантъ», как работает база и какие преимущества она дает. Систему контроля дорожных фондов ввели в прошлом году. По сути это глобальная база дорожных объектов, в которой в режиме реального времени отображаются сведения о ходе дорожных работ. Сегодня в систему уже внесено более чем 1 млн. автодорог, но базой пока что пользуются только владельцы автомобильных дорог.Россиянам открыть доступ к базе обещают к концу 2020 года. В системе каждый желающий сможет сообщить о проблеме на любой дороге, не важно федерального, регионального или местного она назначения. Также каждый сможет в режиме реального времени отслеживать ход ремонтных дорог, ознакомиться с планами и объемами финансирования, а также результатами диагностики. В базе имеются данные об обслуживающих организациях и заключенных с ними контрактах. Все замечания и жалобы россиян перенаправят в контролирующую организацию.Напомним, что ранее «Коммерсантъ» писал о том, что счетная палата России заявила о фальсификации данных по качеству российских трасс. Некоторые регионы «украсили» картину, чтобы скрыть от федерального центра плохие показатели по развитию дорог.
2020-02-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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