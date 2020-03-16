16 марта 2020, 10:36
Россиянам придется копить на новый автомобиль более 3 лет
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Эксперты выяснили, сколько времени потребуется среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на новый автомобиль. Если человек сможет откладывать всю зарплату, то копить он будет почти 3,5 года. Минимальные расходы на еду и коммунальные услуги автоматически увеличат этот срок в полтора раза.
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Если учесть минимальные траты, то срок увеличивается. По данным Росстата, в месяц человек тратит не менее 5,5 тыс. рублей на продукты, 4,5 тыс. рублей на коммунальные услуги и 4 тыс. рублей на одежду. За вычетом этих расходов откладывать на новый автомобиль получится по 23,9 тыс. рублей в месяц. Процесс накопления растянется на 5 лет и 5 месяцев.
Многое, конечно, зависит от марки и модели вожделенного автомобиля. Самым доступным вариантом на сегодняшний день является седан Lada Granta, который стоит от 455 900 рублей. Накопить на нее можно за год – полтора, в зависимости от режима экономии. Премиальный кроссовер Lexus RX стоит порядка 3 млн рублей. Откладывать на его покупку придется от 6,5 до 10,5 лет.
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