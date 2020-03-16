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16 марта 2020, 10:36

Россиянам придется копить на новый автомобиль более 3 лет

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Эксперты выяснили, сколько времени потребуется среднестатистическому россиянину, чтобы накопить на новый автомобиль. Если человек сможет откладывать всю зарплату, то копить он будет почти 3,5 года. Минимальные расходы на еду и коммунальные услуги автоматически увеличат этот срок в полтора раза.
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На прошлой неделе 100km.ru рассказывал, сколько потребуется времени людям в разных регионах России, чтобы накопить на подержанную машину. Сейчас в редакции портала speedme.ru подсчитали, как долго придется откладывать на покупку нового автомобиля. По официальным данным, средняя зарплата в нашей стране составляет 37,9 тыс. рублей в месяц, а средняя цена автомобиля превышает отметку в 1,55 млн рублей. Если откладывать целиком весь заработок, то потребуется 3 года и 5 месяцев.

Если учесть минимальные траты, то срок увеличивается. По данным Росстата, в месяц человек тратит не менее 5,5 тыс. рублей на продукты, 4,5 тыс. рублей на коммунальные услуги и 4 тыс. рублей на одежду. За вычетом этих расходов откладывать на новый автомобиль получится по 23,9 тыс. рублей в месяц. Процесс накопления растянется на 5 лет и 5 месяцев.

Многое, конечно, зависит от марки и модели вожделенного автомобиля. Самым доступным вариантом на сегодняшний день является седан Lada Granta, который стоит от 455 900 рублей. Накопить на нее можно за год – полтора, в зависимости от режима экономии. Премиальный кроссовер Lexus RX стоит порядка 3 млн рублей. Откладывать на его покупку придется от 6,5 до 10,5 лет.

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Россиянам придется копить на новый автомобиль более 3 лет
{{material_129253}}На прошлой неделе 100km.ru рассказывал, сколько потребуется времени людям в разных регионах России, чтобы накопить на подержанную машину. Сейчас в редакции портала speedme.ru подсчитали, как долго придется откладывать на покупку нового автомобиля. По официальным данным, средняя зарплата в нашей стране составляет 37,9 тыс. рублей в месяц, а средняя цена автомобиля превышает отметку в 1,55 млн рублей. Если откладывать целиком весь заработок, то потребуется 3 года и 5 месяцев.Если учесть минимальные траты, то срок увеличивается. По данным Росстата, в месяц человек тратит не менее 5,5 тыс. рублей на продукты, 4,5 тыс. рублей на коммунальные услуги и 4 тыс. рублей на одежду. За вычетом этих расходов откладывать на новый автомобиль получится по 23,9 тыс. рублей в месяц. Процесс накопления растянется на 5 лет и 5 месяцев.Многое, конечно, зависит от марки и модели вожделенного автомобиля. Самым доступным вариантом на сегодняшний день является седан Lada Granta, который стоит от 455 900 рублей. Накопить на нее можно за год – полтора, в зависимости от режима экономии. Премиальный кроссовер Lexus RX стоит порядка 3 млн рублей. Откладывать на его покупку придется от 6,5 до 10,5 лет.
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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