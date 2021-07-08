Россиянам рассказали о пользе покупки электрических автомобилей
Россияне настороженно относятся к электрическим автомобилям, тем более что бюджетный вариант можно только пригнать из-за границы. Редакция speedme.ru проанализировала преимущества «зелёных» авто.
Электрические технологии в транспортных средствах все еще нуждаются в улучшении. Да и цена на многие модели остается достаточно высокой. Проблема с зарядкой аккумулятора тоже встает остро. Но покупка электромобиля может стать неплохим вариантом для многих водителей.
Во-первых, энергоэффективность. Электромобиль способен использовать около 90% вырабатываемой энергии, поэтому он вдвое эффективнее автомобиля с ДВС. Во-вторых, электромобиль не выделяет газы или загрязняющие частицы. В-третьих, не шумит, не вибрирует, не выделяет тепло. Правда на некоторые модели автопроизводители устанавливают специальные устройства, которые издают звук, чтобы слабовидящие и незрячие пешеходы могли их слышать.
Также стоит отметить низкие затраты на обслуживание и более длительный срок службы. Не нужно менять масло, заменять сцепление или следить за ремнем ГРМ. Заряжать электрокар дешевле чем заправлять авто с ДВС.
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