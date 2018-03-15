15 марта 2018, 17:33
Россияне готовы отказаться от личных авто
Агентство Автостат совместно с порталом Mail.Ru провели опрос российских автовладельцев. Выяснилось, что в целях экономии 44 процента россиян готовы отказаться от личных машин.
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Если тенденция сохранится и стоимость владения автомобилем будет расти, 44% автомобилистов готовы вовсе отказаться от личных машин. Около 22% откажутся от собственного авто, если его содержание потребуется слишком много денег. Еще 20% откажутся при наличии альтернативных видов транспорта. А для 2% наличие личного автомобиля вообще не слишком важно.
Среди альтернативы личным машинам чаще всего называли общественный транспорт (61%), такси (20%) и каршеринг (8%). Около 5% опрошенных готовы пользоваться сервисами поиска попутчиков. Причем, если в Петербурге автомобилисты отдают предпочтение городскому транспорту, то в Москве – каршерингу. В регионах место каршеринга занимают такси и сервисы по поиску попутчиков.
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