15 марта 2018, 17:33

Россияне готовы отказаться от личных авто

Агентство Автостат совместно с порталом Mail.Ru провели опрос российских автовладельцев. Выяснилось, что в целях экономии 44 процента россиян готовы отказаться от личных машин.
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По данным Автостата, 84% автомобилистов отметили, что по итогам 2017 года расходы на автомобиль в той или иной степени выросли. Существеннее всего подорожало топливо, страхование и запчасти. Экономили россияне на эксплуатации и обслуживании своего автомобиля. Например, 61% опрошенных заявили, что уменьшили число поездок, 52% стали реже заезжать на мойку, еще 16% участников перестали страховать машину по КАСКО.

Если тенденция сохранится и стоимость владения автомобилем будет расти, 44% автомобилистов готовы вовсе отказаться от личных машин. Около 22% откажутся от собственного авто, если его содержание потребуется слишком много денег. Еще 20% откажутся при наличии альтернативных видов транспорта. А для 2% наличие личного автомобиля вообще не слишком важно. 

Среди альтернативы личным машинам чаще всего называли общественный транспорт (61%), такси (20%) и каршеринг (8%). Около 5% опрошенных готовы пользоваться сервисами поиска попутчиков. Причем, если в Петербурге автомобилисты отдают предпочтение городскому транспорту, то в Москве – каршерингу. В регионах место каршеринга занимают такси и сервисы по поиску попутчиков.

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Россияне готовы отказаться от личных авто
{{material_121786}}По данным Автостата, 84% автомобилистов отметили, что по итогам 2017 года расходы на автомобиль в той или иной степени выросли. Существеннее всего подорожало топливо, страхование и запчасти. Экономили россияне на эксплуатации и обслуживании своего автомобиля. Например, 61% опрошенных заявили, что уменьшили число поездок, 52% стали реже заезжать на мойку, еще 16% участников перестали страховать машину по КАСКО.Если тенденция сохранится и стоимость владения автомобилем будет расти, 44% автомобилистов готовы вовсе отказаться от личных машин. Около 22% откажутся от собственного авто, если его содержание потребуется слишком много денег. Еще 20% откажутся при наличии альтернативных видов транспорта. А для 2% наличие личного автомобиля вообще не слишком важно. Среди альтернативы личным машинам чаще всего называли общественный транспорт (61%), такси (20%) и каршеринг (8%). Около 5% опрошенных готовы пользоваться сервисами поиска попутчиков. Причем, если в Петербурге автомобилисты отдают предпочтение городскому транспорту, то в Москве – каршерингу. В регионах место каршеринга занимают такси и сервисы по поиску попутчиков.
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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