Россияне готовы пересесть на автобус, если цены на парковку будут расти и впредь
Фото из архива редакции 110km.ru
Авто Mail.ru опросил 6 000 человек, чтобы выяснить, как они относятся к платным парковкам, болезненно ли для них увеличение тарифов, и не пришло ли время пересесть на общественный транспорт?
85% респондентов признались, что испытывает недостаток парковочных мест во дворах и на улицах городов. И только 15% участвовавших в опросе заявили, что у них все в порядке с машиноместами. Наиболее эффективным способом борьбы с нехваткой парковочных мест автомобилисты считают организацию новых стоянок в дополнение к существующим - за это проголосовало 64% человек. 21% респондентов уверены, что в решении данной проблемы может помочь общественный транспорт, правда, для этого он должен стать удобнее и доступнее для пассажиров.
Без малого 23% автомобилистов не готовы платить за час стоянки более 30 рублей. Примерно 17% респондентов согласны на тариф до 50 руб./час, а 13% устроит цена стоянки до 100 руб./час. До 200 рублей готовы платить за парковку менее 3% автовладельцев, до 300 рублей – 1%, а свыше 300 рублей – почти 2%. Наконец, почти 42% в принципе не горят желанием оплачивать стоянку своих «коней».
Для справки: на 53 самых загруженных улицах Москвы по причине нехватки мест для стоянки автомобилей максимальный тариф в ближайшее время вырастет с нынешних 380 руб. до 450 руб./час.
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 1 300 000 РKIA Soul 2014 в Москве
- 4 210 000 РLand Rover Range Rover Velar 2019 в Москве
- 7 499 000 РBMW X7 2020 в Москве
- 6 245 000 РLand Rover Discovery 2020 в Москве
- 1 360 000 РOpel Zafira 2017 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 550 000 РOpel Astra 2006 в Москве
- 375 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 8 170 000 РBMW X7 2019 в Москве
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