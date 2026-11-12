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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 12:12

Рынок штормит, а цены растут: сколько денег россияне на самом деле готовы отдать за новую машину?

Рынок штормит, а цены растут: сколько денег россияне на самом деле готовы отдать за новую машину?

Автосалоны теряют монополию на клиентов: где и как россияне сегодня выбирают себе новые автомобили?

Рынок штормит, а цены растут: сколько денег россияне на самом деле готовы отдать за новую машину?

Масштабный опрос 10 тысяч российских водителей показал, какой бюджет они сегодня считают реальным для покупки автомобиля и на что смотрят в первую очередь, помимо ценника.

Масштабный опрос 10 тысяч российских водителей показал, какой бюджет они сегодня считают реальным для покупки автомобиля и на что смотрят в первую очередь, помимо ценника.

При выборе новой машины 46% россиян прежде всего смотрят на цену. Надежность важна для 39%. Таковы результаты опроса 10 тыс. человек, проведенного Авито Авто и Авито Промо.

Почти четверть участников, 23%, планируют покупку в течение года. Еще 18% пока обдумывают приобретение, а 4% уже купили автомобиль. Интерес заметен и на платформе Авито Авто: за первые десять месяцев 2026 года спрос на новые машины вырос на 13,5% год к году. В октябре прибавка составила 16,1% к октябрю прошлого года и 7,2% к сентябрю.

Средний бюджет, который респонденты готовы выделить на покупку, составляет 2,4 млн рублей. Уложиться в 2 млн рассчитывают 46%; сумму от 2 до 3 млн рассматривают 26% опрошенных. Еще 13% готовы потратить от 3 до 5 млн рублей. На автомобили дороже 5 млн готовы выделить средства 6%. Эти суммы отражают планы участников опроса, а не среднюю стоимость состоявшихся сделок.

Рыночная статистика за октябрь обеспечивает дополнительный ориентир: по данным «Автостата», в России продали 132 894 новых легковых автомобиля, на 19,8% меньше, чем годом ранее. Однако октябрь стал лучшим месяцем 2026 года по продажам: результат превысил сентябрьский примерно на 8,2%. За период с января по октябрь продажи составили около 1,1 млн машин, на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Автостат Инфо» учитывает регистрации отдельно: в октябре зарегистрировали 130 915 новых легковых автомобилей против 163 522 годом ранее. Снижение составило 19,9%. За десять месяцев насчитана 1 081 201 регистрация, на 3,4% больше прошлогоднего результата. Продажи и регистрации рассчитывают по разным базам и методикам, поэтому эти показатели приводятся раздельно.

Лидером продаж в октябре оставалась Lada: 29 696 автомобилей. Среди иностранных марок лучший результат показал Haval. Динамика брендов при этом различалась: по данным «Автостата», продажи Geely и Belgee снизились более чем на 40% год к году.

На решение влияют и практические расходы. Стоимость обслуживания и запчастей важна для 29% опрошенных. Расход топлива назвали 24%, а дизайн значимым фактором сочли 21% участников. Скидки и акции учитывают 19%; комплектацию и безопасность отметили по 18%. Репутация марки важна для 15%, отзывы и советы других владельцев, для 13%.

Среди рассматриваемых марок лидирует LADA: ее уже купили или допускают к покупке в ближайшем будущем 23% опрошенных. HAVAL выбрали 21%, Chery, 12%. Changan и Geely интересны примерно каждому десятому. Далее идут OMODA с 7%, TENET и EXEED, с 6% у каждой марки, а «Москвич» набрал 5%. При этом 21% будущих покупателей еще не выбрали конкретную марку.

Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников связал особое внимание к цене с необходимостью показывать покупателю достоверную стоимость. По его словам, при модерации объявлений учитывают рекомендованную розничную цену и максимальные скидки. Также принимают во внимание льготы и другие выгоды, сведения о которых поступают напрямую от производителя. Компания стремится блокировать предложения с заведомо заниженной ценой.

Опрошенные ищут сведения о новых машинах прежде всего на площадках электронной коммерции: этот вариант назвал 41% потенциальных покупателей. Автомобильными сайтами и специализированными сервисами пользуются 38%; сайтами и приложениями дилеров, 30%. Поисковые системы выбрали 23%, а автоблоги и авторов контента, 17%.

Объявления на площадках электронной торговли замечают 88% участников опроса. Часто их видят 38%, время от времени, 36%. Руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито Николай Сентюрин отметил, что еще 14% видят подобные объявления, даже если редко заходят на площадки.

Просмотр предложений нередко заканчивается покупкой. 34% респондентов приобрели ту же модель, которую нашли на площадке: 17% купили ее непосредственно по объявлению, еще 15% приобрели аналогичную машину у другого продавца. После просмотра объявлений 13% выбрали другую модель. В общей сложности 45% опрошенных купили новый автомобиль после знакомства с предложениями на площадках электронной коммерции.

Упомянутые марки: Haval, Chery, Changan, Geely, OMODA, ВАЗ (Lada)
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