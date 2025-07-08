Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации
Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели с объемом двигателя до 400 куб. см., которые приобретаются в первую очередь как средство личной мобильности, как правило, для поездок в деревне или на даче. Лидером среди таких байков стала марка Regulmoto (5680 единиц), за ней следуют Racer и Motoland. Эти бренды собираются из китайских комплектующих и предлагают хорошее соотношение цены и качества. В более мощном сегменте (400–799 куб. см.) лидируют китайские Voge и Benda, чьи продажи резко выросли, хотя ранее эти бренды были практически не представлены на российском рынке. Также заметен рост популярности индийских Royal Enfield, которым отдают предпочтение любители классики.
Однако далеко не все приобретенные мотоциклы становятся объектами дорожного учета. По данным «Автостата», в январе–июне в Россию было ввезено более 80 тыс. единиц мототехники, тогда как на учет встало порядка трети – всего 28,5 тыс. Еще один важный фактор – распространенность нелегального управления мотоциклами подростками. Как сообщили в ГИБДД, более 80% погибших детей в ДТП в этом году управляли мототранспортом без прав и защитного снаряжения. За управление мотоциклом без соответствующего удостоверения предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей и задержание техники, но проблема остается актуальной, особенно в регионах.
Опрошенные «Известиями» эксперты объясняют рост продаж доступностью мототехники: даже новая модель обходится дешевле подержанного автомобиля, а многие байки можно купить за 300–350 тыс. рублей. Однако именно эта доступность порождает и определенные риски: владельцы часто игнорируют регистрацию, полагая, что использовать мотоцикл можно исключительно в частном порядке – например, для поездок на природу. Специалисты предупреждают, что отсутствие ОСАГО, регистрации и водительского удостоверения может привести к серьезным последствиям: штрафам и ДТП.
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Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные изменения в Кодекс об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Документ кратно ужесточает наказание за игнорирование требований сотрудников ГИБДД и нарушения при прохождении весогабаритного контроля.Читать далее
-
08.07.2025, 07:00
Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе
Ситуация знакомая многим: водитель снижает скорость, заметив пешехода у края дороги, а сзади уже слышны нетерпеливые сигналы. Стоило ли останавливаться? Ответ зависит от того, как именно вел себя человек на обочине – с марта 2023 года в Правила дорожного движения внесены важные дополнения, о которых знают далеко не все. Читать далее
-
07.07.2025, 16:06
Бензиновый кризис 2025: цены вновь подбираются к рекордным отметкам
Лето 2025 года началось для российского топливного рынка неожиданным скачком цен. После небольшого затишья в конце весны и начале лета, когда спрос на бензин оставался умеренным, к концу июня – началу июля наблюдался резкий рост оптовых цен на бирже. Ситуация напоминает аналогичные кризисы прошлых лет.Читать далее
-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
07.07.2025, 14:16
Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
В России официально представлен гибридный седан Voyah Passion EVR локальной сборки. Модель с увеличенным до 1000 километров запасом хода и премиальным оснащением оценили в 5 590 000 рублей, однако благодаря действующей льготе при покупке в кредит или лизинг цена снижается до 4 665 000 рублей. Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
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