Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации

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По данным аналитического агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2025 года в стране было реализовано 28,5 тыс. новых мотоциклов и квадроциклов – это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время автомобильный рынок сократился почти на четверть. При этом эксперты отмечают значительное расхождение между объемами импорта и числом машин, зарегистрированных в ГИБДД.

Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели с объемом двигателя до 400 куб. см., которые приобретаются в первую очередь как средство личной мобильности, как правило, для поездок в деревне или на даче. Лидером среди таких байков стала марка Regulmoto (5680 единиц), за ней следуют Racer и Motoland. Эти бренды собираются из китайских комплектующих и предлагают хорошее соотношение цены и качества. В более мощном сегменте (400–799 куб. см.) лидируют китайские Voge и Benda, чьи продажи резко выросли, хотя ранее эти бренды были практически не представлены на российском рынке. Также заметен рост популярности индийских Royal Enfield, которым отдают предпочтение любители классики.

Фото: 110km.ru

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Однако далеко не все приобретенные мотоциклы становятся объектами дорожного учета. По данным «Автостата», в январе–июне в Россию было ввезено более 80 тыс. единиц мототехники, тогда как на учет встало порядка трети – всего 28,5 тыс. Еще один важный фактор – распространенность нелегального управления мотоциклами подростками. Как сообщили в ГИБДД, более 80% погибших детей в ДТП в этом году управляли мототранспортом без прав и защитного снаряжения. За управление мотоциклом без соответствующего удостоверения предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей и задержание техники, но проблема остается актуальной, особенно в регионах.

Фото: freepik.com

Опрошенные «Известиями» эксперты объясняют рост продаж доступностью мототехники: даже новая модель обходится дешевле подержанного автомобиля, а многие байки можно купить за 300–350 тыс. рублей. Однако именно эта доступность порождает и определенные риски: владельцы часто игнорируют регистрацию, полагая, что использовать мотоцикл можно исключительно в частном порядке – например, для поездок на природу. Специалисты предупреждают, что отсутствие ОСАГО, регистрации и водительского удостоверения может привести к серьезным последствиям: штрафам и ДТП.

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