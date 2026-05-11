Как Уссурийская таможня справляется с наплывом автомобилей из-за рубежа

Россияне массово ввозят иномарки через Дальний Восток

Поток иномарок через Дальний Восток бьёт рекорды: +8,1% к прошлому году. Почему россияне массово ввозят авто из-за рубежа и как таможня справляется с наплывом - в нашем материале.

Поток иномарок через Дальний Восток бьёт рекорды: +8,1% к прошлому году. Почему россияне массово ввозят авто из-за рубежа и как таможня справляется с наплывом - в нашем материале.

Дальневосточная таможня зафиксировала заметный рост импорта легковых автомобилей в Россию. За первые четыре месяца 2026 года через Владивостокскую таможню было оформлено 86 760 легковушек, ввезённых гражданами для личного пользования. Это на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно впечатляющие показатели демонстрирует Уссурийская таможня: там за январь–апрель оформили 25 752 автомобиля - почти в три раза больше, чем годом ранее, сообщает Quto.ru.

Такой рост эксперты связывают с сохраняющимся спросом на подержанные иномарки из Японии, Южной Кореи и Китая, а также с упрощением процедур оформления для физических лиц. Несмотря на повышенную нагрузку, таможенникам удаётся поддерживать оперативность: средний срок оформления машины с момента подачи декларации до выпуска составляет всего два–три дня.

Чтобы избежать заторов и обеспечить бесперебойную работу в условиях растущего потока, ведомство усилило штат инспекторов за счёт прикомандирования специалистов из других таможенных органов. Этот шаг позволил не допустить скопления автомобилей на складах временного хранения и ускорить прохождение процедур для заявителей.

В пресс-службе Дальневосточной таможни подчеркнули, что стабильная работа в условиях повышенной динамики стала возможной благодаря оптимизации внутренних процессов и цифровизации отдельных этапов оформления. Электронное декларирование и предварительная подача документов позволяют сократить время взаимодействия с инспекторами и минимизировать риски ошибок.

Для российских автолюбителей эти данные означают, что путь ввезённой иномарки от границы до регистрации становится короче и предсказуемее. Однако специалисты напоминают: при оформлении важно внимательно проверять комплект документов, соответствие автомобиля заявленным характеристикам и актуальность ставок утилизационного сбора - это поможет избежать задержек и непредвиденных расходов.

Рост импорта через Дальний Восток также отражает изменение логистических цепочек: всё больше покупателей выбирают ввоз авто через порты Приморья, а не через западные границы. Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций к концу года показатели могут превысить прошлогодние значения ещё на 10–15%.