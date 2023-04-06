Россияне начали менять свои европейские автомобили на китайские: почему

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Редакция «Тарантас Ньюс» поговорила с экспертами авторынка и дилерами и выяснила, почему россияне начали пересаживаться с еще не старых европейских машин на новые китайские автомобили. Среди главных причин назвали: интересный модельный ряд у «китайцев», наличие гарантийной поддержки импортера, доступность всех необходимых запчастей и более низкая стоимость технического обслуживания. При этом в трейд-ин сдают не только европейские модели, но также американские и японские, запчасти к которым в последнее время или отсутствуют в доступе, или стоят дорого.

Кроме того, автовладельцы спешат обменять потенциально проблемную в будущем иномарку, пока за нее еще предлагают приличные деньги. Некоторые переживают, что чем старше будет их автомобиль, тем сложнее и дешевле его можно будет продать. С другой стороны, китайские производители постоянно повышают качество и надежность своих машин, заманивают покупателей акциями и активно расширяют модельный ряд.

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