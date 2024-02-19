Россияне начали откладывать покупку нового автомобиля. Особенно долго не расстаются с Lada

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По данным «Автостата», к концу 2023 года спрос на отечественном авторынке начал проседать, а средний срок владения автомобилем расти. Причем тенденция характерна для всех сегментов рынка. Среди владельцев премиальных автомобилей средний срок владения увеличился с 5,2 до 5,5 года. В массовом сегменте (за исключением Lada) срок вырос с 6,4 до 6,8 года. Самые внушительные показатели демонстрируют владельцы Lada. Они не расстаются со своими автомобилями, в среднем, по 8,4 года.

Специалисты Б1 выяснили, что за последние три года доля желающих обновить автомобиль в ближайшие 5 лет снизилась с 89% в 2021 году до 78% в 2023-м. Порядка 8% опрошенных вовсе отказались от покупки, а 57% отложили ее на 1 – 2 года. Эксперты связывают изменения с осложнившейся геополитической ситуацией. Откладывать покупку россиян чаще всего вынуждает отсутствие предложений, пишет Коммерсантъ. В бюджетном сегменте можно выбирать только из автомобилей Lada, уровень оснащения которых серьезно уступает докризисному уровню.

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