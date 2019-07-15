15 июля 2019, 00:04
Россияне назвали идеальный автомобиль
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Эксперты попросили российских автолюбителей назвать автомобиль своей мечты. В исследовании приняли участие более 9,5 тыс. человек. Им предлагалось выбрать наиболее подходящий вид кузова и цвет, мощность мотора и тип трансмиссии, а также назвать оптимальную цену. В сравнении с аналогичным опросом 2018 года в образе «автомобиля мечты» произошли заметные изменения.
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Выяснилось, что любовь к вседорожникам в России продолжает крепнуть. Если в 2018 году предпочтение SUV-сегменту отдали 46% опрошенных, то сейчас их число возросло до 55%. Еще заметнее за минувший год увеличилась доля поклонников полного привода - с 55% до 78%. А машину с автоматической коробкой передач сейчас хотели бы иметь уже 70% автолюбителей.
Любопытно, что популярность автомобилей с бензиновыми двигателями упала с 70% в 2018 году до 53% в нынешнем. Можно предположить, что причиной этого стал растущий интерес к автомобилям, работающим с использованием альтернативных источников энергии: электрокарам и гибридам. Кроме того, наметилась тенденция к увеличению желаемой мощность мотора. Если в прошлом году 44% автовладельцев удовлетворилось бы двигателем с отдачей 100 – 150 л.с., то сейчас они все чаще задумываются о более мощных силовых агрегатах: каждый третий отдал предпочтение моторам мощностью 150 – 200 л.с.
Цвет машины перестал иметь принципиальное значение, о чем заявили 34% опрошенных. Лидер прошлого года черный цвет набрал лишь 23% голосов. Среди наиболее востребованных опций были названы: подушки безопасности (90%), ABS (86%), обогрев зеркал (82%), климат-контроль (80%) и обогрев сидений (79%). Разумной ценой такого автомобиля для большинства была бы сумма в 1,5 млн рублей. В 2018 году россияне были готовы заплатить за автомобиль мечты лишь 1 190 000 рублей.
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Это пипец, товарищи. Бред полный. Вектра Б, пассат б5 и примера?! Самые надежные? Что курят авторы? Опель по ходовке более менее, но он просто гниет. Живых нет. Пассат аналогично. Примера просто хлам и по кузову, и по мотору... По всему
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