Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

22 декабря 2025, 13:34

Сколько процентов по автокредиту готовы платить россияне — неожиданные итоги опроса

Новый опрос показал, при какой ставке россияне согласятся на автокредит. Большинство не готовы брать кредит при нынешних условиях. Эксперты считают, что даже снижение ставки не приведет к резкому росту продаж. Подробности - в нашем материале.

Свежие данные опроса, проведенного в телеграм-канале Autonews.ru, раскрыли отношение россиян к автокредитам в 2025 году. Оказалось, что большинство участников исследования готовы рассматривать покупку автомобиля в кредит только при условии, что ключевая ставка Центробанка опустится ниже 12%. Такой ответ выбрали 63% респондентов, что говорит о высокой чувствительности к уровню процентных ставок.

Интересно, что лишь небольшая часть опрошенных - всего 4% - согласились бы взять автокредит при ставке в диапазоне 12–13%. Еще меньше, только 2%, готовы рассмотреть кредит при ставке 14–15%. Это подчеркивает, насколько важен для россиян доступный процент по кредиту при покупке машины.

Однако не все видят для себя возможность воспользоваться автокредитом. Почти треть участников опроса, а именно 32%, заявили, что не смогут приобрести автомобиль в кредит ни при каких условиях. Это может быть связано как с финансовыми трудностями, так и с недоверием к кредитным продуктам или нежеланием брать на себя долговые обязательства.

В обсуждениях под опросом пользователи отмечали, что некоторые автопроизводители предлагают рассрочку с минимальной ставкой - вплоть до символических 0,01%. Такие предложения, по мнению комментаторов, выглядят более привлекательно на фоне высоких ставок по классическим автокредитам.

Как сообщает Autonews, в декабре 2024 года Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку, теперь она составляет 16%. Несмотря на это, эксперты рынка считают, что даже дальнейшее снижение не приведет к значительному увеличению числа автокредитов. По их мнению, спрос на автомобили в кредит останется ограниченным, пока ставки не опустятся до действительно комфортного для большинства уровня.

В целом результаты опроса отражают осторожное отношение россиян к кредитным обязательствам и подчеркивают важность доступных финансовых условий для покупки автомобиля. Ожидания покупателей остаются высокими, а рынок продолжает реагировать на изменения ключевой ставки и предложения автопроизводителей.

