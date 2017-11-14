14 ноября 2017, 11:55

Россияне не будут платить налог за электрокары

Со следующего года в России могут отменить транспортный налог для гибридных автомобилей и электрокаров. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы уже в ближайшее время.
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По мнению авторов инициативы, несправедливо, что владельцы экологичных машин должны платить транспортный налог, ведь он рассчитывается «по лошадиным силам», а в электромобилях этого нет. Если документ одобрят, такие преференции будут действовать 5 лет.

Также в России предлагают наделить владельцев электрокаров до 2025 года правами такси и машин «Скорой помощи». В частности, авторы инициативы намерены ввести льготные тарифы на платных дорогах, бесплатные парковки в городах, нулевой транспортный налог, а также упростить бюрократические процедуры для строительства зарядных станций.

Наконец, электромобилям хотят позволить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. В крупных городах предлагается установить «обязательную долю электромобильной техники», которая должна использоваться в общественном транспорте, причем сделать это планируется на уровне правительства. Кроме того, в документе указывается на необходимость разработать предложения по оснащению стоянок торговых центров и городских парковок зарядными станциями.

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Россияне не будут платить налог за электрокары
{{material_115421}} По мнению авторов инициативы, несправедливо, что владельцы экологичных машин должны платить транспортный налог, ведь он рассчитывается «по лошадиным силам», а в электромобилях этого нет. Если документ одобрят, такие преференции будут действовать 5 лет.Также в России предлагают наделить владельцев электрокаров до 2025 года правами такси и машин «Скорой помощи». В частности, авторы инициативы намерены ввести льготные тарифы на платных дорогах, бесплатные парковки в городах, нулевой транспортный налог, а также упростить бюрократические процедуры для строительства зарядных станций. Наконец, электромобилям хотят позволить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. В крупных городах предлагается установить «обязательную долю электромобильной техники», которая должна использоваться в общественном транспорте, причем сделать это планируется на уровне правительства. Кроме того, в документе указывается на необходимость разработать предложения по оснащению стоянок торговых центров и городских парковок зарядными станциями.
2017-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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