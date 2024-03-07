Россияне пересаживаются с немецкого «премиума» на китайский. Какие три марки заняли место Mercedes-Benz, BMW и Audi?

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Второй месяц подряд на российском авторынке наблюдается новая картина. В десятке лидеров продаж оказывают три китайских бренда, претендующих на премиальный статус. Именно они заняли место некогда популярных в нашей стране автомобилей «Большой немецкой тройки»: Mercedes-Benz, BMW и Audi. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на статистику «Открытие Авто», марка Exeed реализовала в феврале 2024 года 3,4 тысячи новых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Марка Li Auto (Li Xiang) завершила месяц с результатом 2,7 тысячи проданных автомобилей, в 1,5 раза улучшив январские показатели (+52%). Третье место заняли внедорожники Tank. На них в феврале остановили свой выбор 2,0 тысячи россиян или на 16% больше, чем в январе 2024-го. Конечно, всем трем бренда далеко до привычного премиального статуса. Но в нынешней ситуации «китайский полулюкс» остается единственной доступной альтернативой немецким и японским премиальным маркам.

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